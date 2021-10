AMD anuncia a Radeon RX 6600, a placa gráfica mais barata da linha RX 6000

Finalmente a AMD anunciou mais um modelo das suas placas gráficas da linha Radeon RX 6000. A GPU RX 6600 ficou conhecida nesta quarta-feira e é a mais barata de toda a gama.

O equipamento conta com 8 GB de memória GDDR6 e suporte à inovadora tecnologia Fidelity FX Super Resolution.

RX 6600 - a placa gráfica mais barata da linha RX 6000 da AMD

Nesta quarta-feira, dia 12 de outubro, a AMD anunciou oficialmente a sua nova placa gráfica Radeon RX 6600 (não XT). A nova GPU está preparada para se focar em altas taxas de frames em resoluções 1080p.

Por sua vez esta é a gráfica mais barata de toda a gama Radeon RX 6000, com um preço sugerido de 329 dólares, cerca de 283 euros. Este é um valor mais baixo do que a irmã Radeon RX 6600 XT que foi anunciada em agosto deste ano por 379 dólares.

A nova gráfica desenvolvida pela empresa liderada por Lisa Su é baseada na arquitetura Navi 23 XL, conta com 1792 Processadores Stream e 28 unidades de computação. Traz 8 GB de memória GDDR6 com interface de 128 bits e largura de banda de 224 GB/s com uma frequência base de 1626 MHz, boost de 2491 MHz e frequência em jogo de 2044 MHz.

Tecnologia FidelityFX Super Resolution

Também conta com 32 MB de Infinity Cache da AMD e com as tecnologias mais recentes de desempenho e otimização, como DirectX 12 Ultimate, Auto HDR e MS DirectStorage. É também compatível com a tecnologia FidelityFX Super Resolution da AMD, que duplica o desempenho nalguns jogos e rivaliza com a DLSS da Nvidia.

Segundo os detalhes revelados pela AMD, a placa Radeon RX 6600 não oferece a possibilidade de oveclock. A GPU está otimizada para o novo sistema operativo Windows 11.

Esta é então uma solução interessante para jogadores que não procuram jogos com resolução 4K, mas que querem um bom desempenho e eficiência energética. O equipamento poderá assim competir diretamente com a GeForce RTX 3060 da Nvidia.

A RX 6600 deverá ter modelos personalizados das marcas ASRock, ASUS, Gigabyte, MSI, PowerColor, Sapphire, XFX e Yeston. O modelo chegará ao mercado ao longo do mês de outubro, mas devido à inflação dos preços é esperado que o valor marcado pelas lojas seja superior ao recomendado pela AMD.