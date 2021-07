AMD anuncia a sua gráfica Radeon RX 6600 XT por 379 dólares

Finalmente a AMD anunciou a sua nova placa gráfica Radeon, RX 6600 XT, um equipamento de gama média. Depois de muitos rumores, a GPU foi oficialmente revelada ao mundo, com um preço recomendado de 379 dólares.

Este é assim mais um contributo da fabricante norte-americana para o segmento dos chips gráficos. A GPU chegará às prateleiras já no próximo dia 11 de agosto.

Anunciada a AMD Radeon RX 6600 XT por 379 dólares

O dia de ontem foi muito importante para a AMD. A fabricante norte-americana anunciou oficialmente mais um modelo para completar a sua gama Radeon RX 6000.

Desta vez foi a já aguardada placa gráfica Radeon RX 6600 XT, um modelo de gama média. Segundo a marca, esta GPU está focada nos jogos a 1080p e de acordo com os testes realizados, em 9 dos 10 jogos testados a gráfica mostrou ser mais poderosa do que a GeForce RTX 3060 da rival Nvidia.

Em suma, a fabricante indica que a sua nova placa gráfica consegue ser 15% mais rápida com a tecnologia RESizable BAR / Smart Access Memory, presente em ambos os modelos.

Já se a comparação for feita com a sua antecessora Radeon RX 5600 XT, então o novo equipamento da AMD apresenta uma melhoria no desempenho na ordem dos 40% aos 70%.

No que respeita às restantes especificações, a RX 6600 XT traz um chip gráfico Navi 23 XT com 2.048 processadores stream e um clock de 2.359 MHz e Turbo de 2.589 MHz.

Conta com 8 GB de memória GDDR6 de 16 GHz e uma interface de 128 bits, conseguindo uma largura de banda de 256 GB/s. A gráfica oferece ainda 32 MG de Infinity Cache e um consumo de energia de 160 W, requerendo assim um conector PCI-Express de 8 pinos.

A AMD revelou que esta nova placa gráfica vais chegar no dia 11 de agosto com o preço recomendado de 379 dólares, o que ronda 320 euros. Mas vamos aguardar que o equipamento chegue às prateleiras para conhecermos o valor real que as lojas vão estabelecer.