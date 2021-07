A Realme está a preparar-se para no dia 3 de agosto lançar ao mundo o primeiro smartphone Android equipado com tecnologia de carregamento sem fios magnético. Ora, esta tecnologia tem como inspiração o MagSafe da Apple, introduzido nos iPhone 12 lançados no final do ano passado. A eficiência de carregamento deste sistema é uma vantagem e, por isso, será certamente explorado por outras fabricantes.

Mas será que a Realme se vai conseguir destacar face à tecnologia da Apple? Os teasers apontam para algo bastante promissor.

Depois de vários rumores, eis que a Realme veio confirmar através das duas redes sociais que está preste a lançar uma tecnologia de carregamento magnético à semelhança do MagSafe da Apple.

MagDart foi a primeira referência a surgir nesse sentido, através de um pedido de certificação submetido à entidade europeia de propriedade intelectual, a EUIPO. Este produto surgiu inserido na categoria de “base para carreamento sem fios”.

Depois disso surgiu a informação não oficial de um smartphone “realme Flash”, confirmado imediatamente pela empresa. Em breve, o realme Flash chegará ao mercado como o primeiro smartphone Android com carregamento magnético sem fios e esse evento já tem data marcada para o dia 3 de agosto.

Podemos pensar neste lançamento como uma clara inspiração naquilo que a Apple apresentou com a sua linha iPhone 12. O MagSafe da Apple permite carregar sem fios os smartphones através de um sistema de ímanes posicionados na traseira do equipamento. O que a Realme estará a preparar não será muito diferente deste conceito base.

Mas até onde poderá ir o MagDart da Realme?

Sem especificar exatamente ao que se refere, Madhav Sheth, CEO da Realme Global, partilhou um tweet com duas imagens associadas onde deixa a seguinte questão:

Consegue adivinhar em comparação com qual tecnologia de carregamento é carregador MagDart da realme 440% mais rápido?

Ora, a concorrência não abunda para que seja difícil responder a esta questão. Além de 440% mais rápido, já que se prevê que seja capaz de carregar a 66W, ainda existe um carregador MagDart mais fino (“como uma moeda”) do que o MagSafe da Apple.

Além do smartphone realme Flash, no dia 3 de agosto serão lançados mais 6 produtos compatíveis com esta tecnologia. Eventualmente teremos um tablet, um smartwatch, earbuds, um computador e existirão dois carregadores, um de 15W e outro com os tais 66W. Resta ir acompanhando as partilhas de Madhav Sheth até ao dia do grande lançamento.

Leia ainda: