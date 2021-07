Synchron recebe aprovação para testar implante cerebral em humanos

A Neuralink, cofundada por Elon Musk, tem como objetivos a cura de problemas cerebrais e o aperfeiçoamento do cérebro humano. Agora, numa estreia, uma startup rival, a Synchron, conseguiu a aprovação da FDA para começar a testar o seu implante cerebral em humanos.

Os testes serão feitos em voluntários e começarão no final deste ano.

Na quarta-feira, a startup Synchron recebeu aprovação regulamentar da Food and Drug Administration (FDA), a agência federal americana responsável pela saúde pública, para testar o seu implante cerebral em voluntários humanos. Este anúncio coloca a empresa à frente das rivais da indústria, como a Neuralink, uma vez que esta ainda não conseguiu dar esse salto.

Segundo um relatório do Insider, com a aprovação, a Synchron anunciou que planeia iniciar os estudos preliminares em humanos no final deste ano. O dispositivo a ser testado é o Stentrode, um implante neural que penetra o cérebro através da jugular. O objetivo é usá-lo como uma interface para conceder, a seis voluntários com paralisia, o controlo sobre dispositivos externos.

Esta aprovação reflete anos de testes de segurança realizados em conjunto com a FDA. Trabalhámos em conjunto para abrir um caminho em direção à primeira aprovação comercial de um BCI permanentemente implantado para o tratamento da paralisia. Estamos entusiasmados por finalmente lançar um ensaio clínico americano este ano.

Disse Thomas Oxley, CEO da Synchron, no anúncio feito pela empresa.

Implante da Synchron tem pessoas com paralisia como foco

Em 2019, Thomas Oxley falou ao Futurism acerca do implante neural. Na altura, descreveu-o como um dispositivo que permitiria às pessoas com paralisia controlar todo o tipo de equipamentos, desde dispositivos de comunicação, a membros robóticos, por exemplo; semelhante ao que Elon Musk ambiciona conseguir através da Neuralink.

O que está por detrás da paralisia? A intenção de se mover. Por isso, estamos a digitalizar a intenção. Em última análise, se esses sinais forem realmente rápidos, essas pessoas estão agora a controlar tecnologias com um nível de superioridade que pode não ser possível com um corpo humano normal.

Disse o CEO, em 2019.

Contrariamente aos planos da Neuralink, a Synchron oferece uma abordagem muito menos invasiva aos implantes neurais.

Além da Neuralink e da Synchron, também a Paradromics está à procura de uma forma, através de implantes cerebrais, para conceder às pessoas com paralisia a capacidade de se moverem ou de moverem objetos externos, bem como de comunicar.