Poderá a Neuralink vender ‘pensamentos privados’?

Recentemente, mostramos-lhe que a tecnologia desenvolvida pela Neuralink de Elon Musk foi capaz de colocar um macaco a jogar um videojogo. No entanto, por um lado, há quem acredite que o feito não é inovador. Além disso, esta tecnologia parece assustar algumas pessoas, ou ponto delas acreditarem que o sistema pode pôr em causa a privacidade dos utilizadores.

Uma vez que monitoriza o cérebro, há quem considere que a tecnologia da Neuralink pode vir a vender os pensamentos dos utilizadores.

E se um dia os pensamentos fossem vendidos?

A Neuralink, fundada por Elon Musk, lançou um vídeo de um macaco implantado com uma tecnologia que lhe permitiu jogar ‘Pong’ com os pensamentos, sozinho.

No entanto, os cientistas e amantes de tecnologia mostraram-se céticos, dizendo que esta tecnologia não é nova. Esta inovação é comparada com uma outra que apareceu em 2002, quando um grupo de investigadores ajudou um macaco a mexer o cursor num ecrã de um computador. Isto foi possível alinhando o computador aos pensamentos do macaco através da descodificação de dezenas dos seus neurónios.

Para além da preocupação das empresas privadas acerca do uso dos seus dados e estratégias pessoais, alguns estão preocupados com a tecnologia Neuralink. Muitos temem que com o avanço desta tecnologia possa ser posta em causa a privacidade dos utilizadores, propriedade dos dados e ética biomédica.

Acreditam também que todos estes princípios podem ser vendidos a quem Elon Musk quiser, não podendo fazer nada para impedir o mesmo.

Mas será que este projeto está a avançar assim tão rapidamente?

Cientistas preocupados com a Neuralink

Num artigo de opinião para o STAT, a professora de ética médica e política de saúde da Universidade da Pensilvânia, Anna Wexler, referiu:

Duvido que tenhamos dispositivos de consumo precisos e que leiam a mente num futuro próximo. A Neurociência está longe de entender como funciona a mente, muito menos ter a capacidade de a descodificar.

No entanto, é difícil fechar os olhos aos avanços deste projeto da Neuralink.

Em princípio, a ideia de um macaco (ou humano) controlar um cursor não é nova. Mas a demonstração da Neuralink parece mostrar avanços técnicos significativos, particularmente em termos do sistema sem fio e uma série de elétrodos que parecem ter sido implantados com sucesso.

Disse Wexler, num relatório ao Observer.

Igualando as expectativas criadas em 2002, Elon Musk acredita que chips cerebrais podem ajudar a salvar vidas de pessoas com problemas neurológicos graves. Como se já não bastasse, estas pessoas podem ainda tornar-se ciborgues como ‘super-seres’.

Com isto geram-se dois grupos distintos. Os que acreditam, por exemplo, os seguidores da Tesla e SpaceX, e os que temem, como os especialistas em ética tecnológica.

A leitura de mentes pode tornar-se um enorme perigo

A professora Wexler revelou ainda que o que a mais preocupa, a curto prazo, são as “alegações potencialmente falsas”.

Os funcionários da Neuralink são cientistas e engenheiros que trabalham no desenvolvimento do que parece ser um dispositivo legítimo para fins médicos. No entanto, o cofundador da empresa gosta de fazer afirmações grandiosas e bombásticas sobre o potencial dessa mesma tecnologia para curar todas as doenças e permitir que os humanos se criem com Inteligência Artificial.

Mesmo que a Neuralink consiga ajudar várias pessoas, é necessário ter alguns aspetos em conta. Por exemplo, com as proporções que a leitura de mentes pode tomar, a Inteligência Artificial pode até superar trabalhadores de distintas áreas, como refere a filósofa Susan Schneider ao Observer.

Há dois anos, Schneider disse que a visão de Elon Musk de juntar cérebros humanos e computadores constitui um futuro que significa “suicídio para a mente humana”. Além disso, os testes em animais desta poderosa tecnologia, levaram a uma enorme quantidade de críticas feitas por organizações defensoras do ambiente, como a People for the Ethical Treatment of Animals (PETA).

É um facto que ninguém pode negar o quão perto Musk, ou qualquer outra pessoa, está de realmente trazer um conceito como a Neuralink ao seu potencial prometido.

