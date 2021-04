Apple Music paga melhor que o Spotify aos artistas

Quando apareceram os serviços de streaming de música, as editores e os artistas “combateram” o conceito sobretudo por causa do preço que estas plataformas queriam pagar. Contudo, o Apple Music teve sempre uma posição mais “generosa” e defensora deste mercado. Ainda hoje, segundo Wall Street Journal, a empresa de Cupertino paga melhor que o Spotify,

É curioso saber que o Apple Music paga um centavo de dólar sempre que os assinantes ouvem a música.

Apple Music paga o dobro do Spotify

Pode parecer que é um valor muito residual, mas, na verdade, é significativamente mais alto do que outros serviços, incluindo o Spotify, o seu maior concorrente e o maior serviço de streaming.

O Spotify lançou um site no mês passado para defender as suas taxas, gabando-se de ter pago “mais de 23 mil milhões em royalties aos detentores de direitos” em 2020. No entanto, isso representa menos de meio centavo de dólar por stream.

Ao contrário do Apple Music, o Spotify tem um nível gratuito apoiado por anúncios publicitários que contribui para o pagamento de royalties. Além disso, o serviço tem muitos mais utilizadores, o que leva a empresa a firmar que “o assinante médio de Spotify ouve mais música por mês do que noutros serviços”.

Diz também que o seu serviço é “mais popular em países com preços mais baixos”, o que faz baixar a taxa global por stream.

Serviços de streaming de música cada vez mais populares

A Apple não disse quais são as taxas variáveis do seu país, apenas que disse que se situam em média a um cêntimo por stream. O Apple Music está disponível em mais de 165 países, por isso é provável que alguns países paguem mais de um centavo de dólar por stream.

Estima-se que o Apple Music tenha cerca de 70 milhões de assinantes, embora que desde junho de 2019 não sejam revelados os números, na altura apenas anunciou que havia ultrapassado os 60 milhões de utilizadores.

No que toca ao Spotify, este serviço revelou ter 155 milhões de assinantes no modelo Premium em 2020, além dos mais 200 milhões na versão gratuita.

O Apple Music custa 6,99 €/mês para o plano individual e 10,99 €/mês para famílias. Desde ano passado passou a estar também disponível como parte dos pacotes Apple One.