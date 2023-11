Musk afirma: “poderíamos alimentar todos os EUA com 160 x 160 km de energia solar”

Segundo Elon Musk, a procura de energia de todos os EUA poderia ser satisfeita sem qualquer problema com a ajuda de um gigantesco reator de fusão instalado nos céus, mesmo por cima das nossas cabeças.

O bom é que não é preciso um projeto louco ou um investimento de mil milhões de dólares para conseguir algo assim: temos um há milhares de milhões de anos e chamamos-lhe Sol.

Disse Elon Musk. O CEO da Tesla e da SpaceX calcula que uma enorme central fotovoltaica, com cerca de 160 x 160 km, seria capaz de fornecer toda a energia necessária aos EUA.

Elon Musk gosta de frases sem rodeios

E foi isso que deixou recentemente durante a sua participação no 'The Joe Rogan Experience', um podcast dirigido pelo comentador e comediante Joe Rogan, que nas últimas semanas recebeu um conjunto de convidados tão ecléticos como os atores Dwayne Johnson "The Rock" e Whitney Cummings, o ex-agente da CIA Michael Baker, o especialista em artes marciais Tim Kennedy e o escritor Elliott West. No dia 31 de outubro, Musk passou pelos microfones e falou, entre outras coisas, sobre o potencial da energia solar.

Na verdade, poderíamos alimentar todos os Estados Unidos com 100 milhas por 100 milhas de energia solar.

Explicou o magnata num comunicado divulgado pelo Money Wise. Traduzindo para o nosso sistema métrico, isso seria o equivalente a uma enorme instalação de cerca de 160 x 160 quilómetros. A proposta de Musk é tão grande que Rogan pediu-lhe para explicar melhor:

Então, podia escolher um ponto morto, cobri-lo com painéis solares e carregar o país inteiro?

Perguntou Joe Rogan.

Sem dúvida. Precisamos de baterias, mas sim.

Respondeu Musk, que acredita que não seria difícil pôr essa ideia em prática e considera perfeitamente "viável" alimentar todo o país com a ajuda do sol: "Isso funciona. Temos um reator de fusão gigante no céu".

A sua aposta não se fica pelas palavras

Em 2016, a Tesla comprou a SolarCity, uma empresa dedicada à comercialização de sistemas de produção de energia solar, num negócio avaliado em cerca de 2,6 mil milhões de dólares.

A Tesla prepara-se para comercializar em grande escala os seus produtos de armazenamento de energia Powerwall e Powerpack.

Explicou na altura a empresa de Musk, que pouco antes tinha lançado a sua própria divisão de energia: a Tesla Energy Operations.

O empenhamento de Musk na energia fotovoltaica também não é único. A Solar Energy Industries Association e a Wood Mackenzie estimaram recentemente que, este ano, a indústria solar dos EUA acrescentará 32 GW de capacidade de produção, mais 53% do que em 2022, e que, em 2028, a capacidade operacional do país será de 375 GW. As previsões de crescimento também são consideráveis na Europa.

Musk não é o primeiro a propor um projeto XXL

Musk não é o primeiro a propor um projeto desta dimensão e de filosofia futurista para levar mais longe o aproveitamento da energia fotovoltaica. Aliás, já estão em cima da mesa iniciativas concretas que vão muito além das declarações do magnata no programa "The Joe Rogan Experience". Uma delas é liderada pela própria Agência Espacial Europeia (ESA).

Há já algum tempo que o organismo intergovernamental tem vindo a estudar a ideia de aproveitar a SBSP, sigla de "space-based solar power" (energia solar baseada no espaço), uma estratégia que consiste em captar a energia solar com a ajuda de enormes satélites em órbita geoestacionária, que a converteriam em micro-ondas de baixa densidade e a transmitiriam a estações recetoras na Terra.

Para o conseguir, seriam necessários "desafios proibitivos", como a instalação de enormes antenas de receção, a montagem de grandes estruturas no espaço ou o estudo do efeito das micro-ondas de baixa potência, mas a ESA já lançou a iniciativa SOLARIS para avaliar a sua viabilidade.

