Adeus, Samsung? Xiaomi acelera a corrida na conquista do pódio do smartphones

A Xiaomi, desde que chegou ao mercado dos smartphones, que tem vindo a conquistar utilizadores por todo o mundo de uma forma bastante sustentada. Assim, com apenas 11 anos de vida, hoje já é a segunda maior vendedora de smartphones globalmente. Este feito, mete atrás dele as gigantes Apple e Huawei. Mas este pode ser o momento para a Samsung começar a tremer.

Dados recentes mostram que a distância entre a Xiaomi e a Samsung está a encurtar e os lançamentos previstos para os próximos meses poderão mesmo ditar o destronar da Samsung do primeiro lugar do pódio.

Xiaomi acelera a corrida na conquista da liderança

Foi há poucas semanas que surgiram os primeiros resultados globais de vendas de smartphones. O mercado, depois de um período de crise, voltou a ressuscitar e revelou uma nova realidade. A Apple perdeu o segundo lugar para dar espaço para a Xiaomi brilhar. A empresa chinesa, liderada por Lei Jun, conquistava assim 17% das vendas globais, contra 14% da Apple.

Outros dados interessantes referem-se às empresas OPPO e Vivo que continuam a crescer no segundo trimestre do ano recolheram 10% das vendas globais de smartphones. A gigante Huawei, continua a desaparecer no mercado global e já é incluída em “outros”.

Mas o que é que mudou em duas semanas?

Na verdade, as mudanças poderão não parecer significativas, mas revelam que a Samsung poderá estar muito próxima de perder a liderança neste segmento.

A Canalys atualizou os seus dados e agora a diferença entre a Xiaomi e a Samsung diminuiu. De forma global, a Xiaomi continua a reter 17% das vendas de smartphones, a Apple 14% e as duas chinesas do mesmo grupo (OPPO e Vivo), os seus 10%, respetivamente. A questão é que a Samsung perde.

Neste novo relatório, a Samsung passa de 19% para 18%, reduzindo assim a margem relativamente à Xiaomi. Ao invés de um crescimento anual de 15%, como tinha sido inicialmente avançado, a Samsung apenas cresceu 8%. Já a Xiaomi teve um crescimento anual de 83%.

Estará a Xiaomi pronta para assumir a liderança?

Para o próximo trimestre veremos a Samsung a lançar smartphones na sua linha de dobráveis, um segmento que não é de todo popular. Já a Xiaomi estará a preparar-se para lançar (finalmente) o seu novo Mi MIX 4 que poderá impulsionar as vendas, principalmente junto dos fãs que já haviam sido conquistados pelos modelos anteriores da mesma linha.

No entanto, há ainda o fator “Fan Edition”. Apesar de não ser esperado o lançamento de um Note, ainda no próximo trimestre, a Samsung deverá apresentar o seu Samsung Galaxy S21 FE.

Então e a Apple? Bem sabemos que a Apple terá um impulso nos próximos meses e que o ritmo de crescimento se vai alterar com o lançamento dos novos iPhones em setembro.

Em ambos os casos, tanto a Samsung como a Apple poderão ver o impacto real nas vendas de smartphones apenas no último trimestre do ano, o que poderá ditar o avanço da Xiaomi. Está tudo em aberto, mas é bom olhar para o mercado com este nível de concorrência.