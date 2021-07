watchOS 7.6.1 disponível para o Apple Watch com resolução de um problema de segurança

A Apple lançou o watchOS 7.6.1 há algumas horas para os Apple Watches suportados. A atualização chega alguns dias após o lançamento do iOS 14.7.1, que corrigiu um bug com o Touch ID e outro de segurança muito importante. Agora, a Apple lançou esta atualização com a mesma correção de segurança para o seu relógio de pulso.

Se tem um smartwatch da Apple e ainda não caiu na tentação de usar a beta do watchOS 8, então instale já esta versão estável.

Apple Watch precisa desta correção watchOS 7.6.1

O watchOS 7.6.1 é uma daquelas atualizações que deve instalar no seu smartwatch o mais rápido possível. Assim como no iOS 14.7.1, vem corrigir um bug de segurança muito importante. De acordo com o documento de suporte de segurança para esta versão fornecida pela Apple:

Uma aplicação era capaz de executar código arbitrário com privilégios de kernel. A Apple está ciente de um relatório em que este problema foi explorado ativamente.

Na verdade, é o mesmo erro que a sua versão do iOS com o código CVE-2021-30807. Da mesma forma, foi encontrado por um investigador anónimo. Contudo, repetidamente, não há nenhum vestígio de menção ou qualquer coisa que nos faça pensar que este erro corrigido foi uma das portas do Pegasus, capaz de infetar o iPhone até iOS 14.6.

Poderemos obter mais informações nos próximos dias e até confirmações oficiais. O certo é que se trata de uma daquelas atualizações que devem ser instaladas o mais rápido possível no seu Apple Watch (e no iPhone, se ainda não o fez).

Se eventualmente quer testar o watchOS 8, saiba que a última versão, a beta 4, está já bastante estável, não trazendo bugs que comprometam o desempenho. No entanto, não deixa de ser uma versão ainda de testes. Para mais informações, veja o artigo que lançamos sobre as novidades.

