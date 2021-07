Tem o iOS 15 e o watchOS 8? Então instale a nova beta 4 já disponível

Caminhamos a passos largos para a apresentação oficial das novas versões dos sistemas operativos da Apple. Há algumas horas, a empresa de Cupertino lançou o iOS 15 beta 4, o iPadOS beta 4 e o watchOS beta 4. Portanto, se é programador ou tem a versão mesmo não o sendo, poderá instalar estas atualizações que trazem algumas novidades e correções.

Na verdade, as versões beta vão otimizando os sistemas operativos à medida que a Apple recebe feedback sobre o comportamento dos milhões de dispositivos com estas betas. Além destas versões, a Apple lançou também novas versões macOS Monterey beta 4, e tvOS 15 beta 4.

iOS 15 tem nova versão

Passaram-se duas semanas desde a beta 3 e já cá temos a beta 4. O ritmo é o normal, pois estamos a poucas semanas da apresentação oficial, que se espera que aconteça em setembro próximo. Assim, depois de sabermos as novidades que irão aparecer, a empresa de Cupertino vai “libertando” algumas dessas funções enquanto corrige bugs naturais do processo.

Conforme apareceu há algumas horas no espaço para programadores da Apple, está disponível o iOS 15 beta 4 e iPadOS 15 beta 4 que poderá ser descarregado via OTA em Definições -> Atualização de software.

Apesar de já irmos na beta 4, a nova versão do software da Apple não estará completa até à data de instalação para todos os utilizadores, a acontecer, como referido, no outono. Os “testers” ainda devem esperar alguns problemas de desempenho e estabilidade ao executar o iOS 15 beta nos seus dispositivos.

O que há de novo no iOS 15 beta 4 e iPadOS beta 4

Apoio oficial para o Pacote de Bateria MagSafe

Ícone da câmara atualizada no ecrã de bloqueio remove o botão do obturador para corresponder ao ícone da aplicação da câmara atualizada

Ícone de atalho de Notas da Central de controlo atualizado

Partilhar o estado do foco para contactos individuais

Novos ícones animados de Sugestões Smart Rotate e Widget

Novo widget de Podcasts extra grande no iPad

Nova ação de regresso ao ecrã inicial para Atalhos

Novo ícone para Notificações em Definições

Nova comutação para desativar a notificação quando se utiliza a Partilha de ecrã ou o Espelho de ecrã

Bordos arredondados na página da conta da App Store

Interface de pesquisa na app Fotografias melhorada

Possibilidade de partilhar Memórias na app Fotografias

O Safari traz várias novidades Botão recarregar / parar exibido Botão partilhar na barra da guia substitui o botão de reticências Manter pressionada a barra de URL fornece a opção Mostrar favoritos Chame rapidamente o modo Leitor da barra de endereço Chame o modo Leitor na visão geral do separador Nova secção de preferências nas Definições do Safari para alternar entre a barra de separadores da interface do utilizador



Além destas alterações, há afinações que vamos percebendo à medida que utilizamos nos mais diversos cenários do dia a dia.

WatchOS 8 beta 4 também traz novidades

O programa de testes do watchOS 8 beta público começou no passado 30 de junho com a beta 2. Com o watchOS 8 beta 2, a Apple trouxe o novo mostrador ‘Retratos’, que é uma das muitas características disponíveis no próximo sistema operativo para o Apple Watch. Com a beta 3, por outro lado, a Apple apenas corrigiu os bugs e proporcionou uma melhor experiência em geral.

O watchOS 8 inclui, por exemplo, novas aplicações incorporadas que tiram partido do ecrã sempre ligado utilizado desde o Apple Watch Series 5 em diante. Há também uma nova forma de os programadores poderem aceder ao mostrador sempre ligado.

Com watchOS 8 a chegar este outono, eis o que mais há de novo nesta versão: