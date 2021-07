Apple lança iOS 15 beta 3 e iPadOS 15 beta 3 para programadores

No caminho até à versão final, a Apple acaba de lançar para programadores o iOS 15 beta 3 e iPadOS 15 beta 3. Estas versões sairão em setembro com o lançamento do novo iPhone 2021. Agora, a empresa disponibiliza mais uma versão para corrigir alguns bugs e eventualmente introduzir mais algumas das promessas feitas aquando da apresentação.

Depois de há duas semanas o iOS 15 beta 2 ter trazido um punhado de mudanças para o iPhone e iPad, incluindo um novo ícone do Maps, SharePlay, entre outras coisas, vamos ver o que há hoje de novo.

Apple lança iOS 15 beta 3 para programadores

O iOS 15 beta 3 e iPadOS 15 beta 3 estão disponíveis para programadores através de uma atualização over-the-air na aplicação Definições. Como de costume, se a atualização não aparecer imediatamente para download, é uma questão de ir insistindo.

Conforme pode ser visto no site dos programadores, o número da compilação para a versão beta 3 do iOS 15 de hoje é 19A5297e.

Para quem quiser seguir o desenvolvimento da versão atual, o iOS 14.7 beta, a Apple lançou a versão pública há alguns dias.

Para quem quer e pode já instalar o iOS 15 beta 3, as recomendações são sempre para ter atenção que esta ainda é uma versão de teste. Apesar disso, está bastante estável. Vamos ver então as novidades.