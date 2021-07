Apple lança betas 5 públicas para macOS 11.5, iOS 14.7, iPadOS 14.7, tvOS 14.7, watchOS 7.6

Se ainda não deu o salto para o iOS 15, e pretende seguir os desenvolvimentos do iOS 14, então saiba que já pode instalar a quinta versão beta dos sistemas operativos para o iPhone, iPad, Apple TV, Mac e Apple Watch. A empresa de Cupertino disponibiliza através da sua página Apple Beta Software Program a possibilidade de testar as versões beta antes destas chegarem à versão final.

Estas versões trazem várias correções e prometem um desempenho melhorado dos dispositivos a correr o ainda sistema oficial.

Novas versões beta para os dispositivos Apple

O iOS 15 e os restantes sistemas operativos ainda estão na sua segunda beta, onde várias novidade não estão ativadas. Contudo, em termos de estabilidade, este será dos sistemas operativos que na versão beta se comporta melhor, sem bugs de grande monta. No entanto, o iOS 14.6 é a versão oficial e em breve estará disponível a versão iOS 14.7.

A Apple lançou as quintas betas de programador e betas públicas do macOS 11.5, iOS 14.7, iPadOS 14.7, tvOS 14.7 e watcOS 7.6.

Os programadores registados podem descarregar as betas através do portal de programadores da Apple. Caso já tenham o perfil instalado, então recebem a novidade via OTA (over-the-air).

O que há de novo?

A Apple está a testar alguns melhoramentos de desempenho, está a corrigir pequenos erros, eventualmente até aquele que dá origem a que o Wi-Fi do iPhone “estoure” e apresentou outra novidade, a introdução da gestão de alarmes nos HomePod.

Conforme pode ser visto no site dedicado aos programadores Apple, estas são as compilações disponíveis:

macOS Big Sur 11.5 beta 5

iOS 14.7 beta 5 (18G5063a)

iPadOS 14.7 beta 5 (18G5063a)

watchOS 7.6 beta 5 (18U5561a)

tvOS 14.7 beta 5 (18M5559a)

Portanto, se está a seguir o desenvolvimento do iOS 14, tem agora novo software para testar.

