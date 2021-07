As construtoras automóveis alemãs, como a BMW, a Volkswagen ou a Daimler, estão novamente a ser visadas por ações legais na Europa. Desta vez o problema não está em alterações realizadas nos seus carros, mas sim na tecnologia que os poderiam tornar melhores.

Este não é um caso novo, mas agora a Comissão Europeia revelou o valor da multa que vai aplicar a estas marcas. Ao todo são 875 milhões de euros que estas vão ter de desembolsar por limitarem o acesso a tecnologias que poderiam tornar os seus carros menos poluentes.

Foi em 2017 que o jornal Der Spiegel revelou um possível escândalo que envolvia a BMW, a Volkswagen e a Daimler. Do que foi revelado na altura, estas 3 marcas estariam a combinar entre si a utilização de muita da tecnologia mais recente e que iriam tornar os motores diesel mais limpos.

As marcas decidiram em reuniões secretas como esta tecnologia seria implementada, não permitindo que esta fosse usada de forma concorrencial. Assim, e de forma não visível e clara, esta demoraria mais tempo a chegar aos seus carros, com prejuízo para os consumidores.

A Comissão Europeia investigou esta situação de imediato, tendo recolhidos todas as provas para que em 2019 acusasse formalmente a BMW, a Volkswagen e a Daimler. Agora, e para fechar este processo, a CE decidiu finalmente as multas a aplicar.

Assim, a Comissão Europeia revelou que a multa a aplicar a estas 3 empresas é de 875 milhões de euros. Este valor será repartido pelas 3 marcas, com a Volkswagen a ter de pagar 502 milhões de euros e a BMW a ter de pagar 373 milhões de euros. A Daimler conseguiu escapar a uma multa de 727 milhões de euros por ter revelado este cenário.

A informação da Comissão Europeia revelou que a Daimler, BMW e Volkswagen possuíam tecnologia para reduzir emissões prejudiciais além do que era legalmente exigido. Mas evitaram competir no uso de todo o potencial dessa tecnologia. Assim, a multa surge para punir uma situação de conluio.

Com um historial muito negativo no que toca a escândalos e a ocultar informação dos consumidores, a Volkswagen está novamente envolvida num problema. Ainda assim, estas multas podem ter um impacto mínimo, dado que os lucros do ano passado foram de 12 mil milhões de euros para a Volkswagen e 5 mil milhões de euros na BMW.