Renault afirma que Ampere a vai colocar ao nível da Tesla em 2026

Foi durante o Capital Market Day da Ampere que a Renault partilhou que, em 2026, estará ao nível da Tesla, impulsionada pela sua nova divisão de carros elétricos.

O ambicioso objetivo foi verbalizado pelo CEO da Renault, Luca de Meo, durante o Capital Market Day da Ampere, a nova divisão de carros elétricos e software da marca francesa. Até 2026, a fabricante espera estar no mesmo nível da Tesla e das fabricantes chinesas, em matéria de eletrificação.

Os futuros carros elétricos do grupo utilizarão uma arquitetura de software baseada na tecnologia Snapdragon Digital Chassis da Qualcomm, empresa com a qual a Renault colaborará, estreitamente. O Sistema Operativo será o já conhecido Android Automotive OS da Google, que permitirá à marca francesa oferecer os mais recentes avanços em conectividade e serviços.

A Renault, com a Ampere, procura reduzir em 40% os custos na sua próxima geração de carros elétricos compactos, que chegará em 2027-2028. Por essa altura, crê que a paridade de preços será alcançada com os modelos térmicos, mantendo, ou mesmo melhorando, as suas margens de lucro.

A Ampere da Renault assinará os Twingo, R5, R4, Mégane, Scénic e dois modelos adicionais do segmento C. ALém disso, a divisão dedicada aos carros elétricos vai desenvolver os próximos elétricos da Alpine e da Dacia, bem como o novo Nissan Micra e um SUV compacto global para a Mitsubishi.

A par dos ambiciosos objetivos que vimos aqui, a Renault tem o plano da Ampere desenhado: uma redução de custos de 50% em baterias, 25% em sistemas de propulsão, 25% em plataformas e 15% em carroçarias; a rede de fornecedores será otimizada em 40%, e os custos logísticos descerão 50%; e o tempo de produção dos novos carros elétricos será inferior a 10 horas.

Aproveitando o lançamento do Ampere, a Renault renomeou as plataformas CMF-B EV e CMF-EV como AmpR Small e AmpR Medium.