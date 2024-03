Estrutura na frente dos camiões pode reduzir os riscos de colisão entre automóveis

Investigadores suecos desenvolveram um design pioneiro para a frente dos camiões, com o objetivo de reduzir os riscos de colisão entre automóveis e veículos pesados.

Aquando de acidentes entre automóveis e camiões, os primeiros estão em clara desvantagem, considerando principalmente o tamanho dos segundos. Pelo perigo que representam para os ocupantes dos veículos, as colisões são uma preocupação.

Aliás, as estatísticas revelam que entre 14 a 16% de todas as mortes de ocupantes de automóveis, na União Europeia (UE) e nos Estados Unidos, envolvem veículos pesados de mercadorias

Os números indicam, também, que os ocupantes dos automóveis são as vítimas em 90% desses acidentes. De facto, o tamanho, a rigidez e a geometria dos camiões amplificam a gravidade dos acidentes.

Perante este problema, a UE reviu os seus regulamentos e, agora, permite alterar a conceção dos camiões, no sentido de reforçar a segurança.

Suécia apresenta novo design para reduzir riscos em caso de colisão com camiões

Em resposta à flexibilização dos regulamentos, uma equipa de investigadores suecos da Chalmers University of Technology desenvolveu uma nova frente para os camiões destinada a reduzir drasticamente os riscos de colisão entre automóveis e veículos pesados.

O novo design para a frente dos camiões foca-se num aspeto crucial: proteger a cabina do veículo de passageiros durante as colisões frontais.

Os designs tradicionais de camiões não se têm debruçado sobre esta questão de forma adequada, levando os investigadores a repensar como os camiões e os automóveis interagem em caso de colisão.

Com características como uma estrutura alveolar de alumínio com absorção de energia, a nova frente foi concebida para distribuir e reduzir as forças de impacto.

Os testes realizados pela Administração de Transportes Sueca (Trafikverket) produziram resultados promissores, demonstrando uma redução de 30-60% nas deformações do compartimento dos veículos de passageiros com a nova frente do camião.

Confira a explicação no vídeo abaixo: