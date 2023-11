E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, analisámos o novo Apple Watch Ultra 2, experimentámos o Huawei Waltch Ultimate, ficámos a conhecer o que será o Xiaomi SU7 e o novo Twingo elétrico, e muito mais.

Como não poderia deixar de ser, o Pplware já tem um Canal no WhatsApp. Esta via permitir-lhe-á aceder aos conteúdos mais rapidamente, para não perder pitada do que se passa em Portugal e no mundo, em matéria de tecnologia, ciência e inovação.

Os moradores de uma pequena cidade islandesa perto de um vulcão que deverá entrar em erupção tiveram apenas cinco minutos para voltar às suas casas e recolher objetos de valor. Grindavik foi evacuada no sábado, quando especialistas alertaram que atividades sísmicas recentes sugeriam que uma erupção era iminente. Foram registados mais de mil novos sismos e é assustador o que por lá se passa.

A SpaceX alcançou um recorde mundial ao colocar em órbita mais de 1000 toneladas de massa este ano, como afirmou o seu fundador Elon Musk. Disse também que isto é muito mais do que qualquer outro país lançou com a sua frota de foguetões num ano. O concorrente mais próximo foi a União Soviética no seu auge, com cerca de 500 toneladas.

Depois de há um par de meses terem mostrado algumas imagens, finalmente agora a Chery e a Huawei revelaram oficialmente a sua mais recente aposta no mercado dos carros elétricos. Estamos a falar do modelo Luxeed S7, um sedã elétrico de luxo que vai chegar ao mercado por um valor a rondar os 33.000 euros.

A Web Summit Lisbon 2023 já começou e a inteligência artificial é um dos temas em destaque na edição deste ano. Na abertura da edição de 2023 da Web Summit, o ministro da Economia e do Mar destacou papel da inovação e da tecnologia face à "ameaça climática".

Não, ainda não está tudo inventado e a Airbus quer revolucionar um dos elementos mais preponderantes na aviação: as asas. Utilizando biomimética, o projeto procura desenvolver uma asa que possa mudar a sua forma durante o voo, como as asas de uma ave, para maximizar a eficiência aerodinâmica. Se o conceito for bem-sucedido e integrado em novas aeronaves, terá potencial para reduzir significativamente o consumo de combustível.

O Apple Watch tem evoluído quer em funcionalidades, quer mesmo em hardware. Digamos que um puxa pelo outro. No ano de 2022, a Apple decidiu aumentar a sua oferta neste vestível e lançou a versão Ultra. Um relógio inteligente que vinha servir as necessidades sobretudo de desportistas e utilizadores mais "bravos". Depois de quase dois meses a usar e a explorar algumas das muitas potencialidades, deixamos a nossa análise ao Apple Watch Ultra 2.

Para os utilizadores mais aventureiros, os rugged phones são a melhor alternativa disponível no mercado, pela resistência que conseguem assegurar aos mais irreverentes. Assim sendo, conheça o FOSSiBOT F101 Pro que, além de chegar com dois ecrãs, está equipado com uma bateria de 10600 mAh.

A NVIDIA revelou uma unidade de processamento gráfico (GPU) mais avançada, a H200, que é quase duas vezes mais rápida do que o seu acelerador autónomo H100. Baseada na arquitetura Hopper, a H200 é uma poderosa atualização destinada a acelerar a computação de elevado desempenho (HPC) e os modelos que alimentam o boom da inteligência artificial generativa.

Há muito que se fala da possibilidade de a Xiaomi lançar um carro elétrico. A marca já confirmou até que este veículo existe, tendo sido reveladas imagens dos testes que a marca foi efetuando. Agora, e graças à sua certificação, surgem muitas informações sobre o Xiaomi SU7, o primeiro carro elétrico da marca.

Ontem, novidades não faltaram, durante o Capital Market Day da Ampere. Além da partilha de ambições, a Renault apresentou o conceito do novo Twingo, que chegará ao mercado em 2026, com um preço inferior a 20 mil euros.

Os smartwatches da Huawei têm melhorado a olhos vistos e a prova disso mesmo está no seu topo de gama, o Huawei Watch Ultimate. Este smartwatch eleva a marca a novos patamar e surge como uma proposta para todos os que precisam de uma máquina extrema, sendo um verdadeiro smartwatch todo-o-terreno para os mais aventureiros. Vamos conhecer esta proposta.

A EA Sports detém as licenças de algumas das mais emblemáticas competições desportivas do planeta. A NHL (National Hockey League) é uma delas e representa a modalidade de Hóquei no Gelo da América do Norte. O jogo NHL 24 é a edição deste ano e já demos umas stickadas.

A ChargePoint iniciou a implementação em grande escala do Express Plus Power Link 2000 DC, o seu novo sistema de carregamento rápido capaz de fornecer velocidades de carregamento até 500 kW.