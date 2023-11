A chegada do iMessage ao Android é algo que muitos esperam há muitos anos. As soluções aparecem, mas nunca vingam, muitas vezes pode falta de apoio oficial ou de outras áreas. A Nothing queria mudar isso com o Nothing Chats, mas acabou por ter de retirar a sua app da Play Store por graves problemas de segurança.

Lançada na passada sexta-feira, a app Nothing Chat prometia trazer para o Android, e em exclusivo para o Nothig Phone (2), o serviço de mensagens exclusivo da Apple. O iMessage é um elemento diferenciador entre o iOS e o Android, e a Apple insiste em mantê-lo apenas para os seus equipamentos.

Para o conseguir, a Nothing associou-se à Sunbird e aproveitou a solução que já antes havia sido revelada no ano passado. Esta não requer mais do que um Apple ID e a instalação da app. Tudo deveria ser transmitido para um ponto central em segurança e com cifra de ponto a ponto. Isso impedia que as mensagens fossem lidas ou alteradas.

A verdade é que esta suposta segurança não existe e, como já mostrámos, as mensagens circulam de forma clara (em HTTP). A Sunbird já reagiu a esta situação e garantiu que mesmo circulando em HTTP, estas não estão acessíveis ou podem ser lidas, sendo apenas um pedido inicial na comunicação.

Ainda assim, e por estes supostos problemas de segurança, a Nothing resolveu tomar a medida mais esperada. Removeu a app Nothing Chats da Play Store, que estava ainda em beta, e adiou para mais tarde o seu lançamento oficial e formal.

We've removed the Nothing Chats beta from the Play Store and will be delaying the launch until further notice to work with Sunbird to fix several bugs.



We apologise for the delay and will do right by our users. — Nothing (@nothing) November 18, 2023

A Nothing revelou ainda que aproveitará este tempo para melhorar a sua proposta e para resolver alguns bugs que foram ainda encontrados. Além disso, e como esperado, vão resolver o problema de segurança associado. Para isso vão também contar com a ajuda da Sunbird.

Com a Apple a garantir que vai adotar o protocolo RCS para mensagens, a solução da Nothing poderá não ser necessária. É um serviço diferente, mas provavelmente terá muito do que é pedido, sem a necessidade de qualquer alteração ou app no Android.