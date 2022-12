iMessage no Android? Há uma nova proposta que promete mudar tudo

Mesmo com a recusa da Apple em trazer o iMessage para o Android, os utilizadores parecem não desistir desta ideia. Existem já formas de ter o serviço no sistema da Google, mas não é simples e requer condições especiais.

Uma nova app, o Sunbird, promete trazer o iMessage para o Android, mas com uma vantagem. Não requer qualquer configuração ou hardware adicional, bastando ao utilizador entrar no serviço da Apple com a sua conta.

Sim, ter o iMessage no Android

Apesar de ser um processo complexo, existe já a possibilidade de ter o iMessage num smartphone Android. Obriga a configurações no router de casa, ter um mac ou um iPhone e encaminhar o tráfego para os equipamentos. Infelizmente não é acessível a qualquer um.

Para mudar o cenário, em breve vai existir mais uma app associada ao iMessage. O Sunbird está ainda a ser preparado e vai simplificar todo o processo e o funcionamento. O utilizador não precisará de mais nenhum hardware adicionar ou configuração mais complicada.

Afinal como trazem o serviço da Apple?

Bastará instalar a app que irá estar na Play Store e configurar toda a conta do utilizador de forma normal. Desse momento em diante as mensagens do serviço da Apple vão ser recebidas e enviadas, como se o utilizador estivesse num equipamento da marca de Cupertino.

Também ao contrário de outras propostas, o código do Sunbird não é público e nem a forma como vai conseguir falar com o serviço da Apple foi explicado. Aparentemente, estará a usar APIs e ligações oficiais para o iMessage para conseguir comunicar.

Muitos mais serviços de mensagens

O Sunbird quer ser ainda mais e apresenta-se como um hub de mensagens. Para além do iMessage terá suporte para WhatsApp, Facebook Messenger, SMS e sua própria rede de mensagens. No futuro, vão ser adicionadas mais plataformas como Telegram, Signal, Slack, Discord, DMs do Instagram, mensagens do LinkedIn e até suporte RCS.

O mais interessante é que a app promete manter a mesa segurança e criptografia associada aos serviços. Assim, dá uma camada de segurança aos utilizadores e garante a proteção de mensagens e que não podem ser lidas. Caso cumpra o prometido, vamos finalmente ter o iMessage no Android de forma smples e sem complicações.