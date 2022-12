Há muito que se fala da possibilidade da Apple estar a preparar a criação de um carro. Será um produto bem ao estilo da marca e que reunirá muitas novidades que estão a ser preparadas em grade secretismo.

Fontes internas associadas ao projeto trouxeram agora novas informações e mostram o que será o futuro do carro da Apple. Parece estar a mudar e será diferente do que se pensava ser a proposta final do carro da marca.

Há grandes mudanças no carro da Apple

Estamos ainda muito longe de saber o que a Apple está a preparar no campo da indústria automóvel. Referido de forma quase clara muitas vezes, nunca foi confirmado pela marca e nem que está realmente a ser desenvolvido em todas as suas vertentes.

Apontado para chegar ao mercado dentro de alguns anos, o projeto Titan parece estar a ser repensado pela marca e estará a sofrer mudanças. Vão limitar o que estava pensado para surgir e alterar significativamente o seu carro elétrico.

Elétrico não será totalmente autónomo

Em primeiro lugar, e do que é avançado, o carro da Apple não será totalmente autónomo. Terá presente o volante e os pedais para que o condutor assuma o comando. Apensa se conduzirá sozinho em autoestrada, pedindo ao utilizador que conduza sempre que estiverem na cidade e em estradas mais complicadas.

A visão inicial apontava para uma autonomia de nível 5, o máximo que poderá ser oferecido e que nenhum fabricante conseguiu até agora. o que poderá acontecer é uma evolução gradual no sentido de atingir esse nível vários anos depois.

Afinal só vai chegar às estradas em 2026

No que toca à chegada do carro elétrico da Apple ao mercado, houve também mudanças. Seria esperado já em 2025, mas agora terá sido adiado para um ano mais tarde, ou seja, em 2026. Quanto a preço, a marca parece querer a sua proposta abaixo dos 100 mil dólares.

Ao reduzir a capacidade autónoma do seu carro elétrico, a Apple vai entrar num mercado com muitas propostas similares. Será assim mais difícil conseguir destacar-se e ser a proposta única que se esperava que a marca fosse criar numa área cada vez mais interessante e com cada vez mais interesse.