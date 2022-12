A Google está constantemente a procurar novidades para trazer aos seus serviços e à sua pesquisa. São muitas vezes mudanças importantes e que tornam estes serviços ainda melhores e principalmente mais simples de usar.

Uma dessas mudanças chegou agora e promete mudar completamente os resultados das pesquisas. Está na página mais usada do Google e vai permitir um scroll quase infinito, evitando que estejam a carregar páginas de forma eterna.

Todos estamos habituados a usar a pesquisa do Google de forma recorrente e constante. É uma das formas mais simples de encontrar o que procuramos na Internet, sem ter de memorizar ou guardar os sites que queremos visitar, ou encontrar nova informação.

Sendo este um ponto central da Internet, é normal que esteja sempre a ser melhorado e otimizado. Isso pode agora ser visto novamente, com uma novidade que a Google anunciou. De forma simples, deixam de ter de abrir novas páginas para ver mais resultados, que estão fora da primeira página da pesquisa.

Starting today, we’re bringing continuous scrolling to desktop in English in the U.S. so you can continue to see more search results easily. When you reach the bottom of a search results page, you'll now be able to see up to six pages of results. pic.twitter.com/xIuVP24FFm