Intel manda para casa 2.000 funcionários sem os demitir, mas também sem lhes pagar

A situação económica não está nada fácil para vários setores em todo o mundo. E o mercado tecnológico também tem sofrido com o aumento de preços de produção, com a venda de produtos mais parada, entre outras consequências desta crise que se tem sentido.

Do lado da gigante Intel, as últimas informações mostram que a empresa de Pat Gelsinger, nomeadamente a divisão localizada na Irlanda, mandou agora para casa cerca de 2.000 funcionários. No entanto, embora não os tenha demitido, também não lhes paga durante 3 meses.

Intel dispensa 2.000 funcionários sem lhes pagar

A vida não está fácil para ninguém. E a inflação de que tanto se fala nas notícias já levou várias empresas de peso a tomar algumas decisões mais complexas, como a diminuição da produção, o corte nalguns produtos, a suspensão da venda de alguns equipamentos como estratégia para vender outros, etc.

Neste sentido, as mais recentes notícias indicam que a Intel da Irlanda mandou agora para casa 2.000 dos seus 5.000 funcionários. O mais estranho é que esses mesmos funcionários agora dispensados, que trabalham nas instalações localizadas na cidade de Leixlip, não foram demitidos, mas também não vão receber salário. Ou seja, a empresa procedeu a uma dispensa com licença não remunerada durante 3 meses.

Esta certamente não é uma medida que agrade à maioria desses funcionários, mas terá sido a estratégia encontrada pela Intel para lidar e contornar as dificuldades que já existem e outras que possam afetar a marca e o setor tecnológico. Desta forma, a fabricante consegue cortar nas despesas, ao mesmo tempo que mantém sob a sua alçada estes trabalhadores.

Mas há garantias...

De acordo com os detalhes, o ministro das Relações Externas da Irlanda, Simon Coveney, afirmou que a Intel garantiu que está comprometida com o país irlandês e que esta decisão será apenas temporária, com duração apenas a curto prazo.