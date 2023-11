A união do Windows com o Android está a acontecer a vários níveis e com várias soluções. A Microsoft procura trazer os fabricantes para junto do seu sistema e deu mais um passo. Os smartphones da OnePlus, OPPO e Realme podem usar o Phone Link e ligarem-se ao Windows, aproveitando ao máximo o que este oferece.

O Phone Link e as suas funcionalidades não são novidade no Android e no Windows. A Microsoft tinha até agora um exclusivo de capacidades extra para os smartphones da Samsung, Honor e Microsoft, dando aos restantes equipamentos funcionalidades básicas, mas ainda úteis.

Esta exclusividade desaparece e a novidade vem mostrar que os smartphones da OnePlus, OPPO e Realme estão agora a receber a possibilidade de também usarem todas as capacidades. Isto foi anunciado na Oppo Developers Conference e confirmado pela Microsoft.

O Phone Link é uma app que obtida na Play Store. Permite que os smartphones Android se liguem ao Windows. Os utilizadores podem visualizar e responder a mensagens, receber notificações, navegar em algumas apps e arrastar e soltar arquivos entre o PC e o Android.

Do lado do sistema da Microsoft existe também uma app correspondente, o Link to Windows. Esta deve ser instalada no PC com Windows 10 ou 11 e desse momento em diante, tanto o sistema da Microsoft como o Android podem ligar-se de forma relativamente fácil e direta.

O anúncio feito revela que apenas os dispositivos com o ColorOS 14 vão poder ligar-se. Mais tarde, também os smartphones com o OxygenOS 14 e Realme UI 5.0 vão ter esta capacidade. Isto acontecerá assim que as estas marcas, independentes da OPPO lançarem os seus novos smartphones Android de topo.

Esta é uma proposta que assim fica mais alargada no universo Android e em ainda mais smartphones. A Microsoft continua a trazer para o Windows uma integração única que outras marcas insistem em prender apenas aos seus dispositivos.