Elon Musk bate mais um recorde mundial com a SpaceX após o lançamento da Transporter-9

A SpaceX alcançou um recorde mundial ao colocar em órbita mais de 1000 toneladas de massa este ano, como afirmou o seu fundador Elon Musk. Disse também que isto é muito mais do que qualquer outro país lançou com a sua frota de foguetões num ano. O concorrente mais próximo foi a União Soviética no seu auge, com cerca de 500 toneladas.

A missão Transporter-9 foi lançada por um foguetão Falcon 9 a partir da Space Force Base de Vandenberg, na Califórnia. A primeira fase do foguetão regressou ao local de lançamento e aterrou verticalmente cerca de 7,5 minutos depois. Este foi o 12º voo e recuperação deste booster, de acordo com os pormenores da missão da SpaceX.

90 cargas úteis e um recorde mundial

As cargas úteis incluíam cubesats, microsats e veículos de transferência orbital que, numa fase posterior, irão lançar mais naves espaciais, de acordo com a descrição da missão.

Em comparação, o resto do mundo lançou apenas cerca de 250 toneladas em órbita até este ano, sendo a China o principal contribuinte. De acordo com a descrição da missão, as cargas úteis serão lançadas para a órbita baixa da Terra entre 54 e 85,5 minutos após o lançamento.

Embora 90 seja um número impressionante, não é o mais elevado. A missão Transporter-1 da SpaceX detém o recorde, com 143 satélites lançados em janeiro de 2021. A Transporter-6, que voou em janeiro deste ano, também foi mais produtiva, com 114 satélites a bordo.

SpaceX também bate recorde pessoal de lançamentos num ano

A Transporter-9 é a 82ª missão orbital da SpaceX em 2023, batendo o seu recorde para um único ano. O recorde anterior, 61 lançamentos, foi estabelecido em 2022. A maioria das missões deste ano foi dedicada à expansão da rede Starlink, a mega constelação de internet da SpaceX, que atualmente tem mais de 5.000 satélites operacionais.

Num desenvolvimento relacionado, o próximo lançamento de teste da nave estelar da SpaceX pode ocorrer já a 17 de novembro, sujeito à aprovação regulatória da Administração Federal de Aviação e outras agências.

O potencial lançamento a partir da Starbase da SpaceX, na praia de Boca Chica, perto de Brownsville, Texas, será o segundo voo de teste da empresa de uma nave espacial de classe orbital e de um booster Super Heavy - o maior e mais potente foguetão alguma vez construído. A SpaceX lançou o seu primeiro voo de teste da Starship em abril, mas este explodiu pouco depois da descolagem.

Leia também...