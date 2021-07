Há bugs estranhos que afetam os equipamentos e que nem sempre são simples de encontrar numa utilização norma. A Apple e o iPhone têm a sua quota-parte destas situações, afetar diferentes partes deste smartphone, desde o hardware até ao próprio iOS.

Uma nova questão surgiu agora, associada novamente ao Wi-Fi e às redes a que o iPhone se liga. Há uma nova rede identificada que se for anunciada pode bloquear o iPhone e torná-lo incapaz de ser usado.

Foi há poucas semanas que o investigador de segurança Carl Schou revelou que uma simples rede Wi-Fi poderia bloquear qualquer iPhone. Esta nem precisa que o smartphone se ligue a ela, bastando que seja anunciada no espaço onde este está presente.

Uma nova rede Wi-Fi com problemas para o iPhone

Agora, e na continuação das suas investigações, surgiu mais um nome de rede (SSID) que pode bloquear o iPhone. Desta vez, o nome da rede é ligeiramente diferente, mantendo ainda assim algumas caraterísticas.

%secretclub%power

A análise do problema anterior do iPhone deverá trazer a razão para esta nova situação. A presença do caracter % é a causa, sendo este usado em diversas linguagens de programação para associar variáveis. Provavelmente o nome da rede é passado para o iOS sem ser normalizado, o que depois origina um buffer overflow.

Não basta limpar as redes do iOS

O problema desta vez parece ser muito maior, por duas razões. Se antes era simples de resolver com o repor as definições de rede, agora isso parece não resultar. Este cenário foi testado várias vezes, sem qualquer sucesso.

A solução para quem estiver nesta situação prece bem mais radical, com a necessidade de fazer uma reposição completa do iOS. Uma segunda forma de resolver o problema passa por alterar o nome das redes Wi-Fi de um backup recente do iPhone e fazer a sua reposição.

Apple deverá resolver o problema em breve

O segundo impacto é mesmo a forma com o problema pode ser imposto ao utilizador do iPhone e do iOS. Desta vez não prece ser necessário a ligação à rede Wi-Fi. Basta esta estar presente na proximidade do smartphone.

A Apple já foi alertada para esta nova situação e deverá muito em breve ter uma resposta para o problema. Mais uma vez deverá lançar uma atualização que resolve este problema e outros similares que venham a ser reportados nos nomes das redes Wi-Fi.