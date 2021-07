E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos de vários aspetos relacionados com o novo Windows 11, da rede global Starlink, analisámos o smartwatch Oppo Watch, experimentámos o Untangle Z4 Plus, e muito mais.

A Fiido, a marca emergente de bicicletas elétricas, prepara-se para lançar uma nova e-bike em meados de julho. A Fiido X estará assim à frente dos seus concorrentes na indústria de mobilidade elétrica.

Além do design, a bicicleta apresenta alguns detalhes revolucionários e promete uma autonomia para mais de 130 km.

As impiedosas restrições e bloqueios que os Estados Unidos aplicaram à chinesa Huawei, levaram a marca a reinventar-se e encontrar, em tempo recorde, alternativas. Uma das soluções foi a criação do seu próprio sistema operativo, para não estar dependente do Android da Google.

Os equipamentos da marca já com este SO são ansiosamente esperados pelos consumidores. E há agora boas notícias, pois a Huawei lançou na China o seu modelo Mate X2 4G já com o sistema HarmonyOS 2.0 por 2.275 euros.

Com o Windows 11 já lançado e até a ser testado por um lote de utilizadores, há ainda alguma confusão no que toca aos requisitos mínimos. Este elemento tem causado problemas, com muitos a achar que não podem usar o sistema da Microsoft.

A Microsoft veio agora dar mais informação sobre o tema e voltou a mudar os requisitos para instalar o Windows 11. A gigante do software espera assim resolver a questão de uma vez por todas, com um ajuste importante para todos.

Como já estamos habituados, Elon Musk tem uma forma muito peculiar de anunciar as novidades das suas várias empresas. Se normalmente são utilizados anúncios, comunicados oficiais e afins, o CEO da SpaceX aproveita o Twitter ou eventos que aconteçam. Desta vez, o anúncio foi feito num congresso e envolveu a Starlink.

Durante o Mobile World Congress (MWC) 2021, em Barcelona, Elon Musk anunciou que a Starlink se tornará global dentro de cinco semanas.

Já ouviu falar no Air Car? Numa altura em que muito se aposta nos carros elétricos, o segmento automóvel começa a ter os primeiros carros voadores. É verdade que nos filmes tal já é banal (ex. “Regresso Ao Futuro” – 2015), mas nos próximos anos pode ser uma realidade.

Recentemente um protótipo de carro voador realizou uma viagem-teste entre dois aeroportos. Saibam os pormenores.

Os smartphones dobráveis começam cada vez mais a ganhar terreno no mercado, apesar de ainda se destinarem a um nicho de consumidores muito específicos. Mas os equipamentos existentes têm atualmente dois formatos de destaque, o fechar como um livro na vertical ou fechar como uma concha na horizontal.

Um outro formato que estava pensado era o LG Rollable, mas o projeto não avançou. No entanto agora é uma recente patente da Xiaomi que mostra aquele que pode ser o seu smartphone com um ecrã que enrola.

A tecnologia é, sem sombra para dúvidas, uma aliada da saúde. Além dos gadgets que garantem uma monitorização corporal, existem também implantes que, aparentemente simples, vão resolvendo problemas específicos e garantindo uma melhor qualidade de vida. Hoje, mostramos-lhe um implante cerebral.

Este que, apesar de ser experimental, traz consigo a promessa de detetar e eliminar a dor, em tempo real.

Os dispositivos móveis trouxeram consigo o desenvolvimento de novos chips e processadores destinados aos smartphones e tablets. Neste mercado existem várias marcas a competir entre si mas, segundo a nossa questão semanal, a Qualcomm é considerada pelos leitores como a melhor fabricante de processadores para smartphones.

No entanto, de acordo com o resultado de testes recentemente revelados, o novo chipset Exynos da Samsung com gráficos AMD é mais potente do que qualquer outro concorrente.

As fabricantes estão a apostar em força na mobilidade elétrica e têm tentado melhorar algumas características que possam dissuadir os consumidores na hora de comprar um elétrico. No caso, a Volvo anunciou que os seus futuros carros elétricos terão 1.000 km de autonomia.

Mais do que isso, a fabricante garante que carregarão em metade do tempo.

O mercado dos smartwatches está cada vez mais preenchido com as marcas a apostar não só nas opções triviais, mas sobretudo nas funcionalidades ligadas à saúde e bem-estar. É impossível não falar na influência que o Apple Watch teve neste mercado, pois mostrou o caminho por onde o consumidor se sentira impelido a pagar para ter no pulso estes dispositivos. A Oppo viu não só o caminho como o design, a qualidade e, sobretudo, a importância de conseguir agradar a gregos e a troianos.

Temos hoje para análise o Oppo Watch de 46 mm (Wi-Fi) que surpreendeu em muitos pontos. Contudo, também iremos perceber como este equipamento foi feito para ter ainda uma grande margem de progressão.

O lançamento do Samsung Galaxy Z Fold3 está cada vez mais próximo. Segundo várias fontes, deverá ser apresentado no próximo mês ao lado do Galaxy Z Flip3. Também são aguardados os próximos relógios, Galaxy Watch4 e Watch Active4, mas esses deverão surgir mais cedo alguns dias.

Muito já se escreveu sobre o novo dobrável, já foram apresentadas várias imagens que mostra mudanças interessantes face ao modelo anterior e agora surgem mais dados que vêm confirmar algumas especificações. Um teste de benchmark no Geekbench revela não só as pontuações conseguidas em single-core e multi-core, como também alguns dos seus pormenores.

Enquanto a produção dos chips de 5nm está a acontecer a toda a velocidade, o mundo da indústria prepara já tudo para receber processos de fabrico mais evoluídos.

A litografia de 3nm será a próxima grande revelação no segmento hardware, apesar de poder sofrer alguns atrasos por se tratar de um investimento caro. Mas segundo as novas informações, a Apple e a Intel serão as primeiras a usar chips de 3nm da taiwanesa TSMC.

A appliance Untangle Z4 Plus tem tudo o que precisa no que diz respeito a serviços de rede. Este pequeno equipamento pode funcionar como PC ou então como “concentrador” de serviços da rede. A appliance Untangle Z4 Plus vem com a plataforma NG Firewall, que disponibiliza uma interface bastante intuitiva e fluída para gerir todas as funcionalidades do sistema.

Hoje vamos aprender a realizar as primeiras configurações da Untangle Z4 Plus.

Se há uns anos a esperança média de vida era significativamente mais reduzida, com o passar dos anos, o número de pessoas que vive para além dos 100 anos tem vindo a aumentar. Em todo o mundo, contar-se-á até cerca de meio milhão de pessoas. Embora a mais velha do mundo tenha 118 anos, os especialistas consideram que o século XXI poderá conhecer um aumento de longevidade.

Afinal, alegam que uma vida útil de 125, ou até mesmo 130 anos, será, lentamente, possível.