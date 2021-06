O Windows 11 está lançado e todos querem testar esta novidade que a Microsoft apresentou. Este novo sistema promete muito, em especial ao nível estético e em áreas que não se esperavam que chegasse agora.

Os requisitos para esta nova versão não são elevados, mas geram muita confusão e alguma incerteza nos utilizadores. A Microsoft tem uma app para ajudar, mas que tem lacunas muito grandes. No entanto, há informação importante que ajuda a entender por que razão o seu PC não consegue correr o Windows 11.

Com os requisitos bem definidos para poder usar o Windows 11, muitos percebem agora algumas limitações. Para além de estarem escritas e firmadas, existem apps que ajudam o utilizador a perceber se existem falhas ou quais destas estão em falta.

A solução da Microsoft foi muito melhorada

A Microsoft foi a primeira a ter uma proposta para saber mais sobre o suporte ao Windows 11. Numa análise simples, a app Verificação do Estado de Funcionamento do PC diz ao utilizador se vai poder ou não instalar e correr o novo sistema da Microsoft.

Se a primeira versão estava limitada, não mostrando o que falhava, isso foi mudado e tem muitos mais dados. Agora, na nova versão da app Verificação do Estado de Funcionamento do PC, as mensagens são claras, objetivas e, finalmente, são dados a conhecer os requisitos em falta.

WhyNotWin11 avalia os requisitos deste sistema

Mas como a comunidade não para, há já alternativas para sabe de forma clara o suporte para o Windows 11. Criado para complementar as falhas anteriores, o WhyNotWin11 dá ao utilizador ainda mais informação útil e que determina diretamente o que falha.

Criado e publicado no GitHub, tem todo o seu código aberto e possível de ser avaliado. Esta é por agora a melhor ferramenta, ultrapassando em utilidade o que a Microsoft tem disponível. O WhyNotWin11 só tem de ser descarregado e executado. A mensagem final é clara e mostra se pode ou não correr o Windows 11.

Estas são ferramentas importantes para que os utilizadores possam usar em momentos de maior confusão. A primeira build do Windows 11 é esperada esta semana, ainda em testes, para ser lançada de forma oficial no início de 2022.