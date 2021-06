Microsoft voltou a mudar os requisitos para instalar o Windows 11

Com o Windows 11 já lançado e até a ser testado por um lote de utilizadores, há ainda alguma confusão no que toca aos requisitos mínimos. Este elemento tem causado problemas, com muitos a achar que não podem usar o sistema da Microsoft.

A Microsoft veio agora dar mais informação sobre o tema e voltou a mudar os requisitos para instalar o Windows 11. A gigante do software espera assim resolver este tema de uma vez por todas, com um ajuste importante para todos.

O dia de ontem foi muito importante para o Windows 11 e para a Microsoft, abrindo as portas para o futuro. Foi lançada a primeira build deste sistema operativo, tornada pública e acessível para quem está inscrito no Programa Insiders.

Para além de abrir os testes nesta nova versão do sistema operativo, a Microsoft veio a público tentar esclarecer mais a questão mais complicada a este sistema. Falamos dos requisitos mínimos para este sistema e o que terá de ser necessário ter para instalar o Windows 11.

A primeira, e grande, novidade é a definição mais clara dos CPUs que vão ser suportados por este sistema. Assim, e do que é apresentado, temos agora o suporte aos processadores de 8ª geração da Intel, os AMD Zen 2 e também os Qualcomm Série 7 e 8.

Ainda mais interessante é o suporte para os processadores de 7ª geração dos processadores Intel e AMD Zen 1 nesta primeira build. A Microsoft quer avaliar a prestação destes e tentar perceber se este tem a capacidade de correr o Windows 11 livre de problemas.

Por outro lado, a Microsoft resolveu aligeirar algumas obrigações para esta primeira build. O próprio TPM 2.0 está de fora desta versão, garantindo que o Windows 11 é testado no máximo de plataformas e configurações.

Para evitar confusões e informações erradas, a Microsoft resolveu colocar em pausa a app Verificação do Estado de Funcionamento do PC. Admitiu que esta não estava preparada e que deu muitas vezes informação incorreta sobre o suporte do Windows 11.