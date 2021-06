iPhone 12 mini passa em teste de bateria com uma das piores classificações do DxOMark

Para além do iPhone 12 e das suas já aguardadas versões, a Apple brindou os seus consumidores com a apresentação do modelo iPhone 12 mini. Este é um equipamento de menores dimensões, mas com a promessa de um grande desempenho. No entanto, as vendas deste modelo não foram tão animadas como a Apple previra, o que fez com que a marca de Cupertino já reduzisse a sua produção.

Agora o mini smartphone recebeu uma análise à sua bateria, mas obteve uma das piores posições no ranking de autonomia do DxOMark.

O iPhone 12 mini despertou a curiosidade de muitos utilizadores. No entanto alguns questionaram a verdadeira capacidade e desempenho de um equipamento de dimensões reduzidas.

Mas nada melhor que um derradeiro teste para avaliar mais a fundo o poder deste pequeno iPhone.

iPhone 12 mini passa em teste de bateria com fraco resultado no DxOMark

O iPhone 12 mini da Apple conta com uma bateria de apenas 2.227 mAh, o que levou o site DxOMark a pôr à prova a sua autonomia. Mas, claro, no dia a dia, para além da bateria, também as otimizações e definições do sistema operativo, assim como a potência da recarga influenciam a autonomia diária de um equipamento.

De acordo com o sumário do teste, o iPhone 12 mini obteve uma pontuação de apenas 41 pontos na autonomia, 73 no carregamento e 100 na eficiência.

Os especialistas destacaram a alta eficiência de descarga, onde o modelo conseguiu o valor mais elevado do teste. Este valor é determinado através da divisão da pontuação da capacidade da bateria e da pontuação de autonomia. Em termos práticos, a quantidade de corrente que o iPhone 12 mini descarrega é quase metade da bateria de smartphones rivais, como o Google Pixel 5 e o OnePlus 8T.

Por outro lado, a autonomia do pequeno modelo é reduzida. E o desempenho em atividades quotidianas, como streaming de vídeos e uso de câmara aguentou menos 4 horas em comparação com os outros dois equipamentos.

No que respeita à carga, o carregador de 20W recarrega dos 0% aos 80% em quase 1 hora. Mas o carregamento completo pode durar até 1h44 de acordo com o DxOMark. Já se o carregamento total for feito sem fios pode chegar às 2h20.

Assim, o DxOMark concluiu que o iPhone 12 mini está muito bem projetado, tornando a sua eficiência da descarga de bateria como a mais bem pontuada da plataforma.

No entanto, a sua pequena bateria, traduz-se diretamente numa autonomia significativamente menor do que quase todos os outros dispositivos testados até ao momento.