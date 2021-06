O Windows 11 está na rua e está a provocar muito interesse junto dos utilizadores. A nova interface mostra-se ajustada, o desempenho parece mais rápido e muitos outros fatores mostram-se únicos.

Com este cenário, é natural que muitos queiram experimentar e conhecer este novo sistema da Microsoft. A forma de aceder é simples e segue os modelos da Microsoft para todo o desenvolvimento da versão anterior. Veja como pode ter já o Windows 11.

Esta primeira buils do Windows 11 chegou nos canais normais da Microsoft para desenvolvimento e testes destes sistemas. Conhecido como Programa Insiders, este dá acesso a novas versões, ao mesmo tempo que permite detetar problemas e ajudar a desenvolver.

Aderir ao Programa Insiders da Microsoft

Assim, o primeiro passo para ter acesso ao Windows 11 +e aderir ao programa Insiders. Este é um processo simples e requer apenas que o utilizador tenha uma conta Microsoft para poder usar. Tudo se passa nas Definições do Windows 10 e é extremamente simples.

Após aderir ao canal Dev deste programa, o utilizador deverá verificar todas as atualizações que estiverem disponíveis. Este pode não ser um processo imediato e pode demorar algum tempo a estar disponível.

Uma atualização importante que traz o Windows 11

Após estar registado no programa Insiders, o utilizador fica pronta a ter acesso a esta nova versão. O passo seguinte passa por procurar a atualização chave, que vai trazer o Windows 11. Esta está nas Definições e deve ser procurada.

O processo é igual a obter qualquer outra atualização. Esta será descarregada e depois será aplicada de forma inicial. Este é um processo que deve ser deixado decorrer de forma automática e sem qualquer intervenção do utilizador.

Instalar este novo sistema é muito simples

Após descarregar a nova build do Windows 11, o sistema irá pedir ao utilizador para reiniciar. Devem concordar e dar essa ordem, deixando depois o sistema fazer a instalação automaticamente e sem qualquer assistência.

No final, o PC deverá estar pronto e com o novo sistema operativo da Microsoft instalado. Só precisam mesmo de se autenticar para ter acesso a todas as novidades que o Windows 11 traz para o utilizador.

Recordem que usar esta versão prévia do Windows 11 pode ser problemática. Esta não garante estabilidade para ser usada no dia a dia e pode ter problemas que impedem a correta utilização. Assim, deve ser usada numa máquina e testes e sob a responsabilidade do utilizador.