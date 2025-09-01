Afinal não é bem assim! A atualização do Windows 11 não danificou os SSD
O histórico da Microsoft coloca-a de fora quase natural na fonte de todos os problemas com o Windows 11. O passado assim o mostra e seria a causa para a mais recente falha deste sistema. Estaria a causar problemas sérios nos SSD, mas poderá não ser mesmo assim. Do que se sabe agora, a atualização do Windows não danificou os SSD.
Nas últimas duas semanas, circularam relatos de que as recentes atualizações do Windows 11 (especificamente KB5063878 e KB5062660) causaram falhas em alguns SSD que utilizavam controladores Phison. As redes sociais e os influenciadores no YouTube e no TikTok foram rápidos a responder aos relatos de dados corrompidos e unidades desaparecidas, atribuindo a culpa diretamente à Microsoft.
A verdade parece agora ser muito diferente e a causa do problema poderá estar em outro ponto desta cadeia. Após testes exaustivos e muita tentativa e erro, tanto a Microsoft como a Phison afirmam que não conseguiram reproduzir o problema. Fica assim a dúvida da origem desta situação, que como muitos descrevem, é real.
KB5063878のストレージ関係不具合のまとめ(8/15午前)
1.OS上からドライブがロストする(SMARTも読めなくなる)、バッファされているツリーにはアクセスできる場合もあるが、ファイルは読み込めない
2.特定のストレージへの大量の書き込みで発生
3.ドライブキャッシュの動作に不具合があると思われる…
— ねこるすきー (@Necoru_cat) 14 de agosto de 2025
A Phison afirmou ter tomado conhecimento de relatos de que a atualização do Windows causava falhas nas unidades SSD no dia 18 de agosto e começou a investigar o problema. Após isso, emitiu um comunicado a 27 de agosto afirmando que, após a execução de mais de 2.200 ciclos de teste, totalizando mais de 4.500 horas, “não foi possível reproduzir o problema reportado, e nenhum parceiro ou cliente reportou que o problema afetou as suas unidades até à data”.
Poucos dias depois, a Microsoft avançou com uma comunicação similar e que refletia as suas avaliações e testes no Windows 11. Respondeu dizendo que “após uma investigação completa, a Microsoft não encontrou nenhuma ligação entre a atualização de segurança do Windows de agosto de 2025 e os tipos de falhas de disco rígido reportadas nas redes sociais”.
Are there any fixes for this or SSD is totally fried? Mine have the same sympthoms: controller - IG5236, nvme 2tb, 12 aug. SMART unavail, partitions are visible but accessing -> explorer x_x. NTFS->RAW. Data recovery tools freeze on accessing the ssd (WinPE /Win2Go).
— Vladislav Kozlov (@zerogclub) August 18, 2025
Isto não é muito surpreendente, dado que os relatos foram bastante limitados. Um utilizador japonês no Twitter parece ter sido o primeiro a sugerir que a atualização do Windows estava a fazer com que os SSD falhassem. Após isso, alguns utilizadores comentaram afirmando ter enfrentado problemas semelhantes.
No entanto, existiam poucas evidências que sugerissem que o problema fosse generalizado e é perfeitamente possível que se trate de um problema localizado. Estará relacionado com um lote defeituoso de unidades SSD. Portanto, parece haver poucas razões para acreditar que a atualização de segurança do Windows de agosto de 2025 irá danificar qualquer SSD, independentemente do que algum influenciador o diga.
Deixarei um dos comentários que li e vi. Pertinente ao assunto:
“Não encontrei uma única matéria deles replicando os seguintes problemas:
– Atualização do jogo Cyberpunk 2077;
– Atualização do jogo Honkai: Star Rail;
– Gravação de dados contínuos com volume excedente de 50GB.
Até lá, até mesmo nós aqui podemos dizer que está “tudo bem”.”
É gente que não percebe nada mas gosta sempre de dar a sua sábia opinião! Tal como osPortugas!
Pode ser muita coisa, drivers com poroblemas, e mesmo como cita, ssd defeituosos.
tive uma altura que tanto no meu pc como d aminha mulher o pc bloqueava do nada e dava tela azul. Depois deixou de dar……
Hardware é muito complicado, em certas montagens com um tipo de hardware um componente dá chatice, mete-se noutro com outras especificações, dá tudo certo….enfim…..
Até tenho aqui um SSD que veio com o meu portátil, que funciona lindamente se colocar direto no slot nvme, mal coloco num nvme externo pronto está tudo estragado…..não quer detetar nem por nada…..
e o próprio nvme externo que tenho que tem cabo usb-c no meu portátil antigo se liga-se por usb-c não consegui aceder a nada, no meu novo roda bastante bem……
Isto tudo para dizer, que nem tudo é culpa de atualizações, e sim do utilizador…….