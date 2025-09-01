Afinal não é bem assim! A atualização do Windows 11 não danificou os SSD

O histórico da Microsoft coloca-a de fora quase natural na fonte de todos os problemas com o Windows 11. O passado assim o mostra e seria a causa para a mais recente falha deste sistema. Estaria a causar problemas sérios nos SSD, mas poderá não ser mesmo assim. Do que se sabe agora, a atualização do Windows não danificou os SSD.

Nas últimas duas semanas, circularam relatos de que as recentes atualizações do Windows 11 (especificamente KB5063878 e KB5062660) causaram falhas em alguns SSD que utilizavam controladores Phison. As redes sociais e os influenciadores no YouTube e no TikTok foram rápidos a responder aos relatos de dados corrompidos e unidades desaparecidas, atribuindo a culpa diretamente à Microsoft.

A verdade parece agora ser muito diferente e a causa do problema poderá estar em outro ponto desta cadeia. Após testes exaustivos e muita tentativa e erro, tanto a Microsoft como a Phison afirmam que não conseguiram reproduzir o problema. Fica assim a dúvida da origem desta situação, que como muitos descrevem, é real.

A Phison afirmou ter tomado conhecimento de relatos de que a atualização do Windows causava falhas nas unidades SSD no dia 18 de agosto e começou a investigar o problema. Após isso, emitiu um comunicado a 27 de agosto afirmando que, após a execução de mais de 2.200 ciclos de teste, totalizando mais de 4.500 horas, “não foi possível reproduzir o problema reportado, e nenhum parceiro ou cliente reportou que o problema afetou as suas unidades até à data”.

Poucos dias depois, a Microsoft avançou com uma comunicação similar e que refletia as suas avaliações e testes no Windows 11. Respondeu dizendo que “após uma investigação completa, a Microsoft não encontrou nenhuma ligação entre a atualização de segurança do Windows de agosto de 2025 e os tipos de falhas de disco rígido reportadas nas redes sociais”.

Isto não é muito surpreendente, dado que os relatos foram bastante limitados. Um utilizador japonês no Twitter parece ter sido o primeiro a sugerir que a atualização do Windows estava a fazer com que os SSD falhassem. Após isso, alguns utilizadores comentaram afirmando ter enfrentado problemas semelhantes.

No entanto, existiam poucas evidências que sugerissem que o problema fosse generalizado e é perfeitamente possível que se trate de um problema localizado. Estará relacionado com um lote defeituoso de unidades SSD. Portanto, parece haver poucas razões para acreditar que a atualização de segurança do Windows de agosto de 2025 irá danificar qualquer SSD, independentemente do que algum influenciador o diga.