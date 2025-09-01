PplWare Mobile

Afinal não é bem assim! A atualização do Windows 11 não danificou os SSD

· Microsoft 3 Comentários

Autor: Pedro Simões

  1. Marcelo says:
    1 de Setembro de 2025 às 14:00

    Deixarei um dos comentários que li e vi. Pertinente ao assunto:

    “Não encontrei uma única matéria deles replicando os seguintes problemas:

    – Atualização do jogo Cyberpunk 2077;
    – Atualização do jogo Honkai: Star Rail;
    – Gravação de dados contínuos com volume excedente de 50GB.

    Até lá, até mesmo nós aqui podemos dizer que está “tudo bem”.”

  2. Pedro António says:
    1 de Setembro de 2025 às 14:41

    É gente que não percebe nada mas gosta sempre de dar a sua sábia opinião! Tal como osPortugas!

  3. Luis Henrique Silva says:
    1 de Setembro de 2025 às 15:05

    Pode ser muita coisa, drivers com poroblemas, e mesmo como cita, ssd defeituosos.
    tive uma altura que tanto no meu pc como d aminha mulher o pc bloqueava do nada e dava tela azul. Depois deixou de dar……
    Hardware é muito complicado, em certas montagens com um tipo de hardware um componente dá chatice, mete-se noutro com outras especificações, dá tudo certo….enfim…..
    Até tenho aqui um SSD que veio com o meu portátil, que funciona lindamente se colocar direto no slot nvme, mal coloco num nvme externo pronto está tudo estragado…..não quer detetar nem por nada…..
    e o próprio nvme externo que tenho que tem cabo usb-c no meu portátil antigo se liga-se por usb-c não consegui aceder a nada, no meu novo roda bastante bem……

    Isto tudo para dizer, que nem tudo é culpa de atualizações, e sim do utilizador…….

