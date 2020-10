Há um novo iPhone! Conheça o iPhone 12 mini da Apple

O iPhone 12 já é conhecido e a Apple revelou tudo o que este novo modelo traz. Para além do 5G, a marca mostrou também mais novidades, que o destacam.

Mas como a Apple quer sempre ir mais longe, trouxe uma outra novidade desta linha. Há um novo iPhone 12, desta vez com o nome mini!

O facto deste novo iPhone 12 ser mini não lhe retira nada de novidade. Com todas as caraterísticas do iPhone 12, este modelo quer ocupar um espaço que o coloca entre o modelo SE e o modelo agora lançado.

Com um ecrã de 5.4 polegadas, garante uma muito melhor utilização que o modelo SE. Destina-se a quem quer um smartphone mais pequeno, mas com caraterísticas de topo e de um smartphone maior.

Assim, traz as cores agora conhecidas, as mesmas câmaras do modelo maior e até o 5G, revelado agora para estes modelos da Apple. O design é também igual, mas adaptado a todas as novas dimensões que este modelo traz.

A Apple revelou que este será o smartphone 5G mais peqiueno do mercado, o que o destaca de forma única.

O iPhone 12 mini chegará muito em breve e terá um preço de 699 dólares.