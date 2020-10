Apple apresenta o novo iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max

Além da apresentação do novo iPhone 12 e iPhone 12 Mini a Apple apresentou também o novo iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. Como é normal nesta gama, estes modelos são construídos com material Premium e são normalmente dos smartphones mais poderosos do mercado.

Vamos conhecer melhor o iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max.

Comparativamente ao novo iPhone 12, as versões Pro e Pro Max destacam-se especialmente ao nível das câmaras. O iPhone 12 Pro Max chega, provavelmente, com o sistema de câmaras mais poderoso do mercado. Relativamente ao sistema de câmaras principais, estes novos modelos chegam com três sensores de 12MP angular, ultra-angular e telefoto e também o sensor LIDAR.

O ecrã da versão PRO tem um ecrã de 6,1″, enquanto o iPhone Pro Max chega com um ecrã de 6,7″.

Relativamente ao SoC, tal como o iPhone 12 e iPhone 12 Mini, estas versões premium chegam também com o SoC A14.

(em atualização)