O Windows 11 é a grande sensação do momento, pelo menos no universo da Microsoft. Este novo sistema promete revolucionar os sistemas operativos, com uma mudança que há muito era esperada e que se sabia estar a chegar.

Claro que todos querem testar esta novidade da Microsoft, para assim poderem saber tudo o que este sistema traz. O Windows 11 foi hoje lançado oficialmente para os utilizadores, mas infelizmente não é para todos. É um passo normal, e que será de extrema importância.

Já muito se escreveu sobre o Windows 11 e sobre o que este sistema da Microsoft vai trazer. A gigante do software renovou completamente a sua interface gráfica, apostando em mudar o Menu Iniciar e muitas outras áreas do próprio sistema operativo.

Claro que não tem sido fácil perceber se todas as máquinas podem correr este sistema, com a TPM 2.0 a ser a grande questão. Este requisito é de extrema importância, mas muitos relatam que mesmo tendo ativo, a avaliação mostra o contrário.

A Microsoft prometera para esta semana grandes novidades no Windows 11. Em particular, seria nestes dias que a primeira versão de testes seria lançada, para que todos os que estão no programa Insiders pudessem tomar o pulso a tudo o que existe novo.

Pois, esse momento chegou agora e a primeira build do Windows 11 está lançada. Assim, todos os que usam as versões de testes do sistema da Microsoft podem agora instalar esta novidade, dando início à avaliação e despiste de problemas que possam existir.

Quem já estiver no canal Dev do programa Insiders pode já procurar a novidade (Build 22000.51). Esta estará presente para ser instalada, devendo ser descarregada da mesma forma que todas as atualizações anteriores. O processo de instalação deverá ser ele também completamente normal.

Esta é uma excelente notícia para todos os que aguardavam a chegada do novo Windows 11. Este sistema vai agora ser desenvolvido para chegar a uma build estável e que será disponibilizada no início do próximo ano, para assim todos terem esta novidade da Microsoft.