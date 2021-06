A Fiido, a marca emergente de bicicletas elétricas, prepara-se para lançar uma nova e-bike em meados de julho. A Fiido X estará assim à frente dos seus concorrentes na indústria de mobilidade elétrica.

Além do design, a bicicleta apresenta alguns detalhes revolucionários e promete uma autonomia para mais de 130 km.

No ano passado, a equipa da Fiido lançou uma campanha de crowdfunding para o modelo D11 no Indiegogo que arrecadou mais de 1 milhão de dólares. Estes valores revelam que há cada vez mais gente interessada neste tipo de mobilidade, mas também um voto de confiança na marca.

Fiido X – a nova e revolucionária bicicleta elétrica dobrável

Agora a Fiido vai lançar mais uma campanha para um modelo com pormenores revolucionários no segmento. A Fiido X mantém o design simples da D11, mas surge com melhorias importantes e que surgem como resposta ao feedback dos utilizadores.

Os nossos fãs têm-nos transmitido algumas sugestões de melhoria, como: suavizar as juntas de soldagem, simplificar a fiação da bicicleta, adicionar a função anti-roubo da bateria, atualizar o sensor de torque para proporcionar uma melhor experiência de condução.

| Keven Wang, o CEO e fundador da Fiido

Assim, depois de receber as impressões dos utilizadores da Fiido, a empresa realizou o desenvolvimento técnico de imediato, elevando o Fiido X a um novo patamar com 8 patentes inovadoras, garantindo que a sua tecnologia continuasse após 10 anos.

Eis alguns pormenores onde a Fiido X se destaca:

Design elegante Estrutura distinta da bateria Sistema inovador de energia Sistema de segurança sem chave Aplicação móvel

A bicicleta tem uma estrutura em liga de magnésio, mais leve e resistente. Considerando que é uma bicicleta dobrável, foi criado um sistema que permite disfarçar a existência de qualquer dobradiça, tornando o quadro ainda mais elegante.

Até ao momento não existem muitos mais detalhes, mas assim que surgirem, viremos apresentá-los. O preço final deverá rondar os 2000 dólares, mas na campanha de financiamento coletivo deverá ficar disponível por metade do preço. Se estiver interessado poderá inscrever-se já através da página de pré-lançamento, para receber mais informações em primeira mão.

Fiido X

A Fiido e o futuro

A Fiido é uma empresa inovadora dedicada a impulsionar a indústria do desporto com tecnologia. Atualmente, os seus produtos são comercializados principalmente online. Embora a Fiido ainda seja jovem, tem vindo a ganhar reputação graças aos seus produtos de alta qualidade e ao serviço eficiente.

A marca tem uma ampla gama de categorias de produtos de e-sport, abrangendo bicicletas elétricas, trotinetes elétricas e até scooters marítimos estão na sua visão para o futuro. A sua primeira trotinete elétrica será lançada em breve e virá com suspensão dianteira e traseira, tração nas duas rodas e uma incrível capacidade de bateria de 1546 Wh.