O Google Mapas é hoje em dia usado de forma única. Vai para lá de um simples serviço de mapas e dá aos utilizadores a capacidade de saber o trânsito ou se existem problemas no trajeto definido para a nossa viagem.

Como é sabido, este serviço regista todos os movimentos dos utilizadores, para assim lhes dar um histórico das suas viagens e dos locais visitados. O Google Mapas melhorou agora esta área e dá agora ainda mais informação, arrumada de forma mais lógica e intuitiva.

Uma das funcionalidades mais interessantes do Google Mapas é a possibilidade que dá de recordar os locais que visitámos. Num registo simples, os utilizadores podem percorrer uma linha temporal quer no mapa, quer nas imagens captadas.

Se até agora este era um local muito resumido e com informações mínimas, este evoluiu e está muito mais composto. Agora os utilizadores têm muito mais dados e ainda um resumo por áreas de interesse dos locais que foram visitados pelo utilizador.

Para aceder a esta área devem abrir o menu do Google Mapas. Ao carregar na imagem do utilizador, abrem uma área onde encontram a opção A sua linha cronológica. Aqui dentro devem escolher o separador Estatísticas e, se quiserem, carregar na data para escolher uma nova pretendida.

De imediato vão ter presente dados sobre os tipos de locais visitados. Estes estão agrupados por temas e com o tempo passado em cada um deles. Podem comparar com os meses anteriores e até ver cada um desses locais visitados, abrindo-os com todo o detalhe.

Há também uma zona dedicada aos destaques, com os principais locais visitados nesse período de tempo. Contem ainda com informações sobre o local onde mais andaram e também os que visitaram com mais frequência. Toda a informação que o Google Maps apresenta é interessante e importante.

Consultem esta informação e naveguem no tempo, ao que fizeram no passado. Não é a altura ideal para viajar, mas o que fizeram nos tempos anteriores à pandemia estão presentes e prontas a serem revisitadas, com todas as informações úteis.