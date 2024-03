“A IA será mais inteligente do que qualquer ser humano em 2025”, afirma Elon Musk

Elon Musk acredita que a Inteligência Artificial (IA) será mais inteligente do que qualquer ser humano em 2025 e do que toda a humanidade em 2029. Respondendo a um tweet sobre um episódio do podcast de Joe Rogan, os comentários de Musk têm sido, mais uma vez, bastante polémicos.

O clip em questão foi retirado de um episódio recente do podcast "Joe Rogan Experience", que incluía uma entrevista com o futurista Ray Kurzweil. Os dois discutiram a história e o futuro da IA e a sua comparação com a inteligência humana. Kurzweil disse a Rogan que a inteligência artificial a nível humano tornar-se-á uma realidade em 2029.

Ainda não chegámos lá, mas vamos chegar e, em 2029, será igual a qualquer pessoa. Eu sou considerado conservador. As pessoas pensam que isso vai acontecer no próximo ano ou no ano seguinte. Eu disse isso em 1999.

Disse Kurzweil.

Em resposta, Elon Musk concordou com o sentimento, mas foi muito mais agressivo com as suas previsões sobre a capacidade futura da IA.

A IA será provavelmente mais inteligente do que qualquer ser humano no próximo ano. Em 2029, a IA será provavelmente mais inteligente do que todos os humanos juntos.

Escreveu Elon Musk no X em resposta.

Musk partilhou a sua visão para o futuro da IA no mundo

Durante uma discussão com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak na AI Safety Summit, Musk partilhou a sua visão para o futuro da IA em todo o mundo. "A IA", explicou Musk a Sunak, é "a força mais disruptiva da história".

Teremos pela primeira vez algo que é mais inteligente do que o ser humano mais inteligente... chegará um ponto em que não será necessário nenhum emprego. Podemos ter um emprego se quisermos ter um emprego para satisfação pessoal. A IA será capaz de fazer tudo. O ritmo da IA é, de longe, mais rápido do que o de qualquer outra tecnologia que eu tenha visto na história. E parece estar a crescer em capacidade pelo menos cinco vezes, talvez dez vezes, por ano... e o governo não está habituado a mover-se a essa velocidade

Acrescentou.

Kurzweil e Musk estão a falar de Inteligência Artificial Geral (IAG), que é muito diferente das IAs com que pode estar familiarizado, como os modelos de grande linguagem (LLM), os chatbots ou os geradores de arte.

O que é a IAG?

Embora as definições variem quanto ao que seria considerado uma "verdadeira" IAG, a maioria concorda que tal coisa seria indistinguível de um ser humano em termos de conversação e capacidade, mas com uma eficiência muito maior. Também não precisaria de parar para comer, dormir ou relaxar depois de um dia de trabalho.

No entanto, muitos também concordam que a IAG em breve seria capaz de superar até mesmo o ser humano mais inteligente em pouco tempo. Embora isto assuste alguns, outros têm mais esperança no aparecimento de uma IAG.

Penso que a IAG será a tecnologia mais poderosa que a humanidade já inventou. Se pensarmos no custo da inteligência e na sua igualdade, no custo a baixar, na qualidade a aumentar muito e no que as pessoas podem fazer com isso, é um mundo muito diferente

Explicou Sam Alman, fundador e diretor executivo da OpenAI, à revista Time.

Quem terá razão?

