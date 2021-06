Foi ontem que a Microsoft deu a conhecer o Windows 11. Este sistema vem reinventar as propostas da gigante das pesquisas nesta área e mostrar que este sistema ainda pode ser reinventado e trazer novidades em áreas que se julgavam estagnadas.

É muito mais do que uma mudança estética e a Microsoft quer mostrar como é uma verdadeira revolução. Claro que, por trás de todas estas alterações há pormenores que não foram revelados do Windows 11. Assim conheça os requisitos, o que desaparece e outros detalhes deste sistema da Microsoft.

Foi no evento de ontem da Microsoft que o Windows 11 foi revelado na sua plenitude e tornado público. A gigante do software mostrou todas as mudanças que tem preparadas para breve e que vão reinventar este seu sistema operativo.

Requisitos da Microsoft para este sistema

Algo que há algum tempo se tentava saber eram os requisitos que este sistema operativo exige para poder ser executado. A Microsoft revelou agora esta informação e todos os detalhes necessários para poder usar o Windows 11.

Processador: 1 gigahertz (GHz) ou superior com 2 ou mais núcleos num processador compatível de 64 bits ou SoC (Sistema num Chip) RAM: 4 gigabytes (GB) Armazenamento: Dispositivo de armazenamento de 64 GB ou superior Firmware do sistema: UEFI com suporte para Arranque Seguro TPM: TPM (Trusted Platform Module) versão 2.0 Placa gráfica: Compatível com DirectX 12 ou posterior com controlador WDDM 2.0 Ecrã: Ecrã de alta definição (720p) com mais de 9” (diagonal), 8 bits por canal de cor Ligação à Internet e contas Microsoft: A edição Windows 11 Home necessita de ligação à Internet e uma conta Microsoft para concluir a configuração do dispositivo durante a primeira utilização. A desativação do Windows 11 Home em modo S num dispositivo também necessita de ligação à Internet. Obtenha mais informações sobre o modo S aqui. Todas as edições do Windows 11 necessitam de ligação à Internet para efetuar e transferir atualizações e tirar partido de algumas funcionalidades.

Há, claramente, um aumentar das exigências, para assim ter sistemas mais robustos e confiáveis. Este é superior ao que era pedido para a última build do Windows 10, mas ainda assim aberto o suficiente para estar em máquinas mais antigas.

Há muito que desaparece nesta versão

Tal como em versões anteriores, também o Windows 11 leva a que várias funcionalidades e opções desaparecem. Estas deixam de ser necessárias ou tornam-se obsoletas, deixando assim de ter espaço no sistema da Microsoft.

Este movimento segue no Windows 11 e assim vemos desaparecer a Cortana, o Internet Explorer será desativado, o Modo de Tablet foi removido e outras. Há ainda mudanças no Modo S, que fica agora limitado ao Windows 11 Home. Todas as estas mudanças podem ser encontradas aqui.

Sim, o Windows 11 é uma atualização gratuita

Por fim, temos uma das mais interessantes caraterísticas do Windows 11, que segue a linha da versão anterior. A Microsoft parece ter agora a ideia, lógica, de oferecer as atualizações do Windows, para assim dar a todos a possibilidade de ter o que de mais recente existe.

Assim, e como esperado, a atualização para o Windows 11 será gratuita. Esta versão chega na próxima semana ao programa Insiders e deverá amadurecer para ser lançada no início de 2022. Curiosamente, as atualizações deste sistema vão ser anuais.

A Microsoft voltou a mostrar que consegue reinventar o Windows e torná-lo ainda melhor. Desta vez abraçou também mudanças grandes na loja de apps e voltou a inovar. Teremos apps Android a correr nativamente no Windows 11, algo que há muito era pedido. É assim hora de conhecer e experimentar este novo sistema, com tudo o que oferece.