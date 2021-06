O Facebook depende muito dos dados que recolhe dos utilizadores, em especial em sistemas como o Android. Esta informação garante que consegue traçar os perfis necessários para depois conseguir escolher o que apresenta aos utilizadores.

Algo que sempre permitiu, no Android, foi a utilização de qualquer browser externo para aceder fora da rede social. Esta opção parece agora ter desaparecido e os utilizadores estão a ser obrigados a usar a opção que a app do Facebook oferece.

Não se sabe a razão, mas o Facebook parece estar a mexer na sua app criada para o Android, focando-se em trazer os utilizadores de volta para dentro da rede. São mudanças subtis, mas que têm impacto muito grande junto dos utilizadores.

O que tem estando a ser reportado por muitos utilizadores é que a opção para usar um browser externo desapareceu. Esta permitia aos utilizadores usar qualquer browser do Android para navegar nos links partilhados na maior rede social da Internet.

As queixas dos utilizadores surgiram depois de uma atualização recente que surgiu para a versão do Android. Todas se centram no mesmo, com a opção para ativar esta funcionalidade a ter desaparecido com essa nova versão, desaparecendo também a função.

Assim, e ao clicar num link dentro do Facebook, este não abrirá qualquer app nova e será usado o browser interno da proposta do Facebook. Curiosamente, a página de suporte ainda revela que esta opção terá de estar presente na app.

Não se conhecem as razões para esta mudança e sem qual o propósito da mesma. A verdade é que ao obrigar a usar o browser da sua app, o Facebook consegue recolher muitos mais dados dos utilizadores e assim torna todo o processo mais interessante para o seu lado.

Esta não parece ser uma situação transitória e deverá ser agora o novo padrão para o futuro. Os utilizadores têm assim de se adaptar e escolher se querem aceder à Internet no browser do Facebook ou se preferem não aceder a esses links.