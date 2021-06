Um dos maiores ativos da Tesla está longe dos seus carros e de toda a tecnologia que estes trazem. Falamos da sua rede de carregadores Supercharger. Estes estão limitados aos carros da marca. Contudo, há vários meses que se falava na possibilidade da Tesla abrir a rede de carregadores Supercharger.

Agora, a marca acabou por confirmar esta ideia, garantindo que em breve irá abrir os seus postos de carregamento a qualquer carro elétrico.

A Tesla não é uma marca igual a todas as restantes em várias áreas. Para garantir que os seus clientes têm sempre presente um posto de carregamento criou uma rede própria, que é hoje uma das maiores, com 25.000 Superchargers em mais de 2700 estações espalhadas no planeta.

Esta rede sempre foi um exclusivo para os carros da marca e para os seus clientes. Agora, e do que revelou a própria Tesla, essa exclusividade poderá terminar já no próximo ano, com a rede de Superchargers aberta a outras marcas.

A razão para esta abertura parece lógica, totalmente prática e bem na linha do que Elon Musk faria. A Tesla quer concorrer a incentivos ficais e monetários em alguns países, criados para alargar estas redes. No entanto, só são atribuídos a redes abertas.

A primeira confirmação parece vir da Noruega, onde a Tesla terá estado já em contacto com o governo para aceder a estes incentivos monetários. A informação foi tornada pública e confirmada, revelando as intenções da Tesla para o futuro.

Ainda mais importante que esta tomada de posição da Tesla, está a apresentação de uma janela temporal para a mudança. A marca revelou que está a planear a mudança a filosofia de acesso à sua rede em setembro de 2022.

Caso se materialize, esta mudança da rede Supercharger da Tesla será um passo muito importante. A marca abre-se assim a outros fabricantes e garante assim uma lista de novos clientes muito grande. Ao mesmo tempo, torna esta rede uma fonte de rendimento muito importante.