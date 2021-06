Com o Windows 11 apresentado pela Microsoft, todos querem testar esta nova versão e ver o que foi preparado a vários níveis. A interface é nova, mais polida, o que aumenta ainda mais o interesse dos utilizadores.

A Microsoft já definiu os requisitos mínimos para o seu novo sistema, o que veio assustar alguns utilizadores. Assim, e para ajudar todos, o Pplware mostra hoje como podem saber se o seu PC vai poder correr o Windows 11.

O Windows 11 está na rua. A Microsoft mostrou a sua nova versão, com todas as novidades e melhorias que esteve a preparar ao longo dos últimos meses. Isto criou uma vontade grande por parte dos utilizadores em testar tudo o que há de novo.

Consigo correr o Windows 11?

Uma primeira barreira surge de imediato está associada às especificações que a Microsoft definiu para o Windows 11. Estas não são muito exigentes, mas tem alguns pontos que trazem alguma confusão aos utilizadores.

Para ajudar neste ponto, a Microsoft disponibiliza uma ferramenta que dá toda a informação aos utilizadores. Chamada Verificação do Estado de Funcionamento do PC, esta pode rapidamente avaliar a possibilidade da máquina correr o Windows 11.

Toda a informação útil numa simples app

Claro que em caso de problemas esta ferramenta da Microsoft vai apontar onde estes existem, para assim os utilizadores poderem tentar solucionar. Toda a informação é clara e apresentada de forma muito simples, para assim ser bem interpretada.

Com a app a correr, os utilizadores só precisam de carregar no botão Verificar agora. O pop-up seguinte é o que mais interessa ao utilizador, pois dará a resposta se pode ou não correr o Windows 11.

O medo dos requisitos TPM 2.0 e Secure Boot

Uma das maiores queixa que têm surgido é mesmo com o TPM 2.0. A Microsoft exige esta segurança como requisito mínimo para o Windows 11, mas muitos relatam que não a têm, mesmo em máquinas recentes. A forma mais simples de verificar é correr o comando get-tpm numa janela de powershell como admin.

Caso não surja a indicação de suporte, o mais simples é mesmo aceder à BOIS/UEFI e validar que o TPM está ativo, mesmo que não seja a versão 2. Aproveitem e vejam também na BIOS se o Secure Boot está ativo e pronto a ser usado.

Com estes requisitos tratados, resta esperar pela chegada da primeira versão do Windows 11. A Microsoft tem planos para entregar a primeira build ao programa Insiders já na próxima semana, sendo esperada a primeira versão final no início de 2022.