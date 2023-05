Há muito que os utilizadores pediam à Microsoft para trazer ao Windows 11 algo que a versão anterior sempre teve. Falamos da apresentação dos segundos no relógio deste sistema, algo que finalmente está de volta. A grande questão agora é se esta novidade tem impacto na bateria, com a resposta a surpreender muita gente.

Os segundos chegaram ao relógio do Windows 11

Há muitos pequenos pormenores que não chegaram com o lançamento do Windows 11 e que a Microsoft está finalmente a trazer agora. Esta é uma evolução natural e que a gigante do software quer para garantir que consegue aprimorar tudo o que está presente.

Com a contagem dos segundos a chegar ao relógio do Windows 11, muitos utilizadores ficaram finalmente satisfeitos. Este pedido era recorrente, para assim dar-lhes um controlo ainda maior sobre este elemento, algo que tinham antes.

Qual será o impacto da novidade na bateria?

A verdade é que a Microsoft alertou que trazer esta novidade irá ter um impacto não esperado no Windows 11, num elemento essencial. Falamos da bateria e dos consumos associados a esta novidade. Ainda assim, muitos questionam qual será o verdadeiro impacto da presença dos segundos no relógio do sistema.

A avaliação já foi realizada e efetivamente existe um aumento dos consumos de bateria, mas que provavelmente poderá ser ignorado. As conclusões apresentadas mostram que os consumos de bateria aumentaram 1,9%. Isso poderá representar apenas na redução de 16 minutos numa utilização que se prolongue por 8 horas.

Microsoft não revelou a causa deste comportamento

Apesar de estar claro que há efetivamente um aumento no consumo de bateria, não existe uma razão apresentada pela Microsoft para tal. Provavelmente estará associada ao atualizar constantemente do relógio, o que pode sobrecarregar a CPU e a GPU do PC.

A solução para quem quiser garantir este extra de bateria está no desligar da apresentação dos segundos no relógio do Windows 11. Esta é uma nova opção que está nas definições, dentro do separador Sistema, seguido da escolha das opções Relógio e idioma e Data e hora. Bastará desmarcar a opção associada a esta novidade.