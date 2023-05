A Tesla quer tornar o Full Self-Driving como um dos componentes principais dos seus carros elétricos. Mesmo com todos os problemas e restrições que tem encontrado à sua utilização, a marca não parou de investir no seu desenvolvimento. Agora, parece ter dado mais um passo ao trazer o Full Self-Driving para a Europa e para a Austrália.

Apesar de não ser ainda uma versão final do que será este software, o Full Self-Driving da Tesla está em testes públicos há vários meses. A marca limitou primeiro o acesso a estas versões a um grupo limitado de viaturas e depois alargou de forma gradual a mais e mais dos seus veículos elétricos.

Estes testes estavam também limitados aos EUA, onde têm percorrido muitos quilómetros de testes e de avaliação. Agora a Tesla parece preparada para enfrentar novos mercados, ainda que o esteja a fazer de forma muito silenciosa e limitada.

FSD Beta testing down under? One install of 2023.12.10 in Canberra now showing on TeslaFi @tesla_wa @teslaownersau @TeslaGong @techAU pic.twitter.com/x90NVUVI2r