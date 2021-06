Confirma-se! O diagnóstico do ecrã do Macbook é importante…

De várias conversas a que temos a oportunidade de assistir e participar, em alguma altura pode sempre surgir um termo de comparação misturado com competitividade.

A clássica afirmação “o meu é melhor que o teu” não é novidade: é real e acontece sobre temas aleatórios como, por exemplo, o ecrã do Macbook.

Já alguma vez fez um diagnóstico ao ecrã do Macbook?

Numa situação real de trabalho em que, eventualmente, espreitamos pelo canto do olho para observar o que a pessoa do lado está a fazer, pode acontecer acabarmos por nos comparar a nós próprios… sem que seja por maldade, olhamos para o ecrã do Macbook do nosso colega até que damos início a comparações.

Ao princípio, ninguém dentro daquela sala se vai aperceber que estamos a observar a qualidade do ecrã do Macbook do lado e que não estamos focados no nosso trabalho, até porque tentamos disfarçar. Mas estamos tão presos na nossa mente que não nos apercebemos o quão evidente se torna o nosso olhar sobre o ecrã do Macbook.

Existe algum sentimento tão constrangedor quanto aquele em que nos alertam quando estamos completamente desconcentrados? Talvez não!

O colega em questão apercebe-se do nosso olhar semicerrado em direção ao seu vidro do Macbook e também os restantes colegas se irão aperceber sucessivamente. Não podemos negar o entusiasmo e o fascínio que sentimos ao perceber como um ecrã do Macbook pode ser um aliado tão evidente do nosso desempenho e satisfação no trabalho. Então, envolvemos o colega do lado e partilhamos alguns dos nossos pensamentos.

A situação flui para uma conversa informativa e abrangente sobre todas as funcionalidades do Macbook.

A qualidade de imagem do ecrã do Macbook é algo persistente na conversa destes dois colegas, mas existem outras características importantes a considerar. Ao contrário de outros dispositivos, um Macbook tem um design elegante e sofisticado, é um instrumento com elevada segurança, pois “não permite a entrada de vírus”, e transborda de atalhos no teclado, o que maximiza a eficiência.

A comparação dos modelos Macbook Pro e Macbook Air também passou pela conversa, mas rapidamente estes dois colegas chegam à conclusão de que um ecrã do Macbook em bom estado é a forma mais eficaz de conseguirem tirar o máximo proveito deste dispositivo, independentemente do modelo que prefiram.

Como sabemos, uma conversa ao nosso lado é algo que acaba por interferir na nossa capacidade de concentração, especialmente quando estamos a trabalhar. A troca de ideias já estava idêntica ao que em Portugal se chama “conversas de café”. O ecrã do Macbook estava a ser um motivo de distração para estes trabalhadores, até que o chefe de equipa se aproxima e decide terminar com o motivo de distração, mas não sem antes dar a sua opinião em relação ao assunto.

O chefe mostrou-se conhecedor em relação ao assunto devido a alguns problemas que teve com o seu vidro do Macbook. De maneira que os seus trabalhadores retomassem o seu trabalho, sugeriu que estes tenham sempre o vidro do. Macbook em boas condições.

O tema de conversa dentro desta empresa já foi a mesma de muitas pessoas que têm imprevistos com o ecrã do Macbook. Por vezes, o cuidado não é tanto como devia ser e, claro, imprevistos acontecem.

Artigo escrito pela iServices. Se por alguma razão considera que não está a retirar o máximo proveito do seu Macbook, dirija-se a uma loja iServices e tenha acesso a um diagnóstico gratuito.