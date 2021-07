O BSOD é um dos elementos mais conhecidos da Microsoft, que quis mudar no Windows 11. Esta mensagem não traz boas notícias para o utilizador, estando associado a problemas e a falhas graves no sistema.

Com toda a mudança que o Windows 11 trouxe, a Microsoft quis mudar também um pouco este elemento e há novidades. O BSOD (Blue Screen Of Death) desaparece, dando agora lugar ao… BSOD (Black Screen Of Death)

BSOD – o ecrã que ninguém quer ver

A cada nova versão do Windows, a Microsoft tem procurado melhorar o BSOD. Esta é uma mensagem que alerta o utilizador para um problema grave, acabando por reiniciar o sistema operativo, após a recolha de informação essencial.

Presente há muitos anos na sua forma original (azul), recebeu no Windows 8 novidades, como um código QR que apoia o utilizador e uma cara triste ( 🙁 ). Além disso, esteve com uma imagem verde desde que o Windows 10 foi lançado.

O Windows 11 tem novidades para estes erros

Com todas as mudanças estéticas que a Microsoft deu ao Windows 11, houve também a vontade de mudar o BSOD. Este está agora com um fundo preto, associado ao que o novo sistema usa para muitos dos elementos, como o ecrã de arranque.

À parte desta mudança de cor, não parece existir qualquer outra alteração. Toda a informação essencial está presente, com o mesmo código QR, as mensagens de erro do sistema e até a cara triste que está no topo deste ecrã que ninguém quer ver no seu PC.

Microsoft ainda está a preparar esta novidade

Por agora, e para quem está a usar a primeira build de testes do Programa Insiders, nada mudou. Há ainda a imagem verde que a Microsoft lançou com o Windows 10. Espera-se que nas próximas versões surja então o novo BSOD, mas já com o fundo preto.

Fica patente o nível a que a Microsoft foi para mudar o Windows 11. Não se limita a mudar a parte estética visível e foi muito mais fundo. Até o conhecido e temido BSOD foi alterado, ainda que recebendo apenas uma mudança na cor de fundo. Quem sabe onde mais a mudança terá chegado?

