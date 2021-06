Xiaomi Mi MIX 4 chegará em agosto com Snapdragon 888+

O Snapdragon 888+ foi apresentado há poucos dias e sabe-se que não tardará em chegar ao mercado. A Qualcomm, aliás, revelou que seria na segunda metade do ano que tal começasse a acontecer, ou seja, já a partir de amanhã. O mercado dos smartphones é fértil em rumores e fugas de informação e, como tal, já se começam a falar nos primeiros smartphones a integrar este “SoC reciclado com esteroides“.

Segundo uma fonte chinesa, o Xiaomi Mi MIX 4 deverá ser um dos primeiros smartphones a chegar com o Snapdragon 888+.

Xiaomi Mi MIX 4 deverá estrear o novo SoC

Depois do lançamento do Snapdragon 888+, eis que começam a chegar palpites relacionados com os smartphones que possam vir equipados com tal SoC. Na rede social Weibo é possível vislumbrar alguns rumores relacionado e o Xiaomi Mi MIX 4 é apontado como um dos primeiros.

Segundo avançam os rumores, deverá ser no decorrer do mês de agosto que a Xiaomi irá apresentar o segundo Mi MIX do ano. Mas este não é o único modelo apontado. Há também indicação que a Honor terá o seu Magic 3 em agosto com Snapdragon 888+.

No mesmo rumor, é indicado que o modelo terá carregamento rápido acima dos 100W. Este rumor acaba por bater certo com alguns deixados anteriormente que apontam para um carregamento a 120W, para uma bateria de 5000 mAh.

De referir que o ecrã do Mi MIX será um AMOLED com câmara optoeletrónica sob o ecrã. Fala-se ainda que o ecrã será de 6,67″, para uma experiência de ecrã completo ainda mais imersiva. Já a resolução deverá ficar-se pelo FullHD+.

Além destes pormenores, poderemos ter o primeiro smartphone também com a MIUI 13, que já está a ser preparada pela Xiaomi baseada no Android 12.

Sobre o Snapdragon 888+:

O Snapdragon 888+ é uma versão aprimorada do 888 básico lançado no final do ano passado. O SD888+ inclui o aumento de velocidade de clock passando dos 2,86 GHz para quase 3GHz.

Além dos esteroides adicionados ao SoC, é importante referir igualmente que este 888 Plus também oferece um motor IA atualizado que promete um aumento de desempenho de mais de 20% para tarefas como efeitos de câmara e cancelamento de ruído.

O novo Snapdragon 888+ tem uma arquitetura de CPU Kryo 680 e gráficos Adreno 660. O modem X60 ainda atinge 7,5 Gbps, embora isso não seja exatamente um problema, isto porque nem mesmo as ligações 5G atuais mais rápidas conseguem sobrecarregar o hardware da Qualcomm.

Assim como no 865 Plus do ano passado, o que importa é que as empresas integrem o chip nos seus dispositivos.