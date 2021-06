Qualcomm Snapdragon 888+ anunciado. Será um SoC reciclado com esteroides?

A Qualcomm lançou o Snapdragon 888 Plus, uma versão aprimorada do 888 básico lançado no final do ano passado. O 888 Plus inclui o aumento de velocidade de clock passando dos 2,86 GHz para quase 3GHz.

Além dos esteroides adicionados ao SoC, é importante referir igualmente que este 888 Plus também oferece um motor IA atualizado que promete um aumento de desempenho de mais de 20% para tarefas como efeitos de câmara e cancelamento de ruído.

Qualcomm Snapdragon 888+ é o novo topo de gama

A Qualcomm anunciou hoje seu “novo” SoC topo de gama, o Snapdragon 888+. Basicamente, iremos ter uma arquitetura de CPU Kryo 680 e gráficos Adreno 660.

O modem X60 ainda atinge 7,5 Gbps, embora isso não seja exatamente um problema, isto porque nem mesmo as ligações 5G atuais mais rápidas conseguem sobrecarregar o hardware da Qualcomm.

Assim como no 865 Plus do ano passado, o que importa é que as empresas integrem o chip nos seus dispositivos. A Qualcomm já tem uma série de clientes de alto perfil alinhados para o Snapdragon 888 Plus, incluindo o próximo ROG Phone da ASUS, o Magic 3 da Honor, pelo menos um dispositivo Motorola, bem como smartphones da Vivo e Xiaomi.

Também não excluiríamos telefones de outros clientes importantes, como as possíveis atualizações dobráveis ​​da Samsung.

Espera-se que as marcas avancem para este SoC

Os primeiros telefones a usar o Snapdragon 888 Plus devem ser lançados no terceiro trimestre do ano. As melhorias poderão ser um trunfo para valer a pena investir nalguns novos smartphones, principalmente qualquer outro baseado na versão 888.

Segundo a empresa, este novo SoC deverá estar já presente nos smartphones Android que só aparecerão na segunda metade de 2021. A dúvida que se coloca é se este SoC não será uma “recauchutagem” do 888 levado a uma limite que poderá não ser assim tão “topo de gama” como se poderá pensar.