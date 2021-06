A Samsung tomou uma decisão histórica ao associar-se à Google para criar um sistema dedicado aos smartwatches. Este novo sistema será a solução para o futuro do Wear OS, sendo a solução que os próximos relógios inteligentes vão usar.

Com este sistema a começar a aproximar-se da realidade, a Samsung veio agora revelar um pouco mais. Vai criar uma cama de personalização, que será próxima ao que tem já nos smartphones. A One UI Watch será uma realidade em breve, com funcionalidades muito interessantes.

O foco da Samsung e da Google está, neste momento, no novo Wear OS e no que este vai trazer aos smartphones. Estas duas empresas uniram-se e estão a preparar a nova solução, tendo abandonado o Tizen e renovando a alternativa que vai existir.

Esta solução tem do lado da Samsung uma novidade para breve, chamada One UI Watch. Esta camada de personalização segue a linha da proposta da marca no campo dos smartphones e pretende melhorar ainda mais a proposta que os smartwatches vão ter.

Do que foi revelado, a One UI Watch vai criar uma integração única entre o smartwatch e o smartphone. O pormenor vai ao ponto de todas as apps instaladas no telefone vão refletir-se no relógio e ser instaladas, na versão dedicada a esta plataforma.

A sincronização é também um ponto importante, em especial nas configurações que foram aplicadas. Assim, e em determinadas zonas, todas as configurações que realizarem no smartphone vão também refletir-se no smartwatch.

No campo das apps, a Samsung terá a vantagem da aproximação à Google. Estas vão chegar pela Play Store, tal como esperado. Também, e como foi anunciado, os programadores vão ter acesso a ferramentas para criar as faces de relógio.

Espera-se que a primeira proposta Galaxy Watch com a One UI Watch chegue durante a Unpacked, durante o verão. Não existem ainda muita informação sobre este smartwatch da Samsung, mas deverá seguir a linha do que foi lançado antes, agora com o Watch OS.