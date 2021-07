Untangle Z4 Plus: Primeiros passos e configurações

A appliance Untangle Z4 Plus tem tudo o que precisa no que diz respeito a serviços de rede. Este pequeno equipamento pode funcionar como PC ou então como “concentrador” de serviços da rede. A appliance Untangle Z4 Plus vem com a plataforma NG Firewall, que disponibiliza uma interface bastante intuitiva e fluída para gerir todas as funcionalidades do sistema.

Hoje vamos aprender a realizar as primeiras configurações da Untangle Z4 Plus.

Comprou uma appliance Untangle Z4 Plus? Tal como indicamos aqui, este equipamento tem um conjunto de características fantásticas e um sistema muito amigável. A primeira questão que surge aquando da compra da Untangle Z4 Plus é como ligar o equipamento.

Uma das primeiras vantagens desta appliance é o facto de ter uma porta VGA, permitindo assim ligar o equipamento diretamente a um monitor. Caso não tenha um monitor, e uma vez que a appliance tem uma interface Web pode sempre ligar-se por rede (mostraremos num próximo tutorial).

Primeiras configurações da appliance Untangle Z4 Plus

Tal como referido, neste tutorial vamos aceder à appliance como se fosse um simples PC. Ligamos a interface VGA, um teclado e rato USB e carregamos no botão de power.

No ecrã iremos ver o sistema a arrancar. O arranque demora poucos segundos, tal como qualquer distribuição Linux.

Após o arranque do sistema, é apresentada a interface inicial do Untangle. Através desta interface é possível aceder ao cliente do Untangle, fazer shutdown ou reboot ao equipamento, aceder a um conjunto de ferramentas de recuperação do sistema ou então aceder ao terminal. As credenciais por omissão são admin/admin.

A appliance Untangle Z4 Plus oferece um conjunto vasto de serviços de rede, mais concretamente ao nível da segurança. Todos os serviços podem ser geridos através de uma interface web única. Num primeiro acesso devem criar uma conta na Untangle para gerir o licenciamento e também poderem aceder à loja de aplicações da appliance.

As apps sugeridas, na sua generalidade, podem ser testadas gratuitamente durante 14 dias.

Uma vez criada a conta de acesso e instaladas as apps, estamos prontos para explorar todas as funcionalidades do equipamento. Num próximo tutorial iremos dar a conhecer um bocadinho mais desta fabulosa appliance.

Leia também…