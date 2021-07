Apple é apanhada a usar o Galaxy S21 para comercializar os seus Beats Studio Buds

A Apple não gosta de falar sobre competição, a menos que a empresa queira mostrar como se está a sair melhor em um ou vários aspetos. No entanto, utilizar o produto de um rival para comercializar os Beats Studio Buds é uma visão rara, mesmo para uma entidade tão grande como a Apple.

O Galaxy S21 foi visto numa imagem feita para vender um produto Apple.

Por mais difícil que seja de acreditar, existe uma imagem de marketing, na Amazon, de uma modelo que segura um Galaxy S21 com uns Beats Studio Buds nos seus ouvidos, com a seguinte descrição:

Beats Studio Buds apresenta um simples par de dispositivos Apple e Android com um só toque e liga-se facilmente via Bluetooth. Com a aplicação Beats para Android, obterá características como controlos incorporados, estado do dispositivo (ou seja, níveis de bateria), e atualizações de firmware. Com os dispositivos Apple, essas características são incorporadas no iOS sem necessidade de aplicação, e pode também ativar o Siri apenas ao dizer “Hey Siri”.