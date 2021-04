Untangle Z4 Plus: A barreira de proteção para pequenas empresas

Quem acompanha o Pplware certamente que o nome Untangle não é desconhecido. Trata-se de uma empresa que é líder em segurança de rede completa para PMEs e distribuída em Portugal pela WhiteHat.

Recentemente a empresa enviou-nos para testes a Untangle Z4 Plus. Saiba o que oferece esta pequena, mas poderosa appliance.

Untangle Z4 Plus tem plataforma NG Firewall

Procura um equipamento que seja bom, barato e pequeno e que lhe garanta a segurança da sua empresa? Temos uma fantástica sugestão. A appliance Untangle Z4 Plus tem tudo o que precisa no que diz respeito a serviços de rede.

A Z4 Plus vem com a plataforma NG Firewall, que oferece uma interface bastante intuitiva para gerir todas as funcionalidades do sistema. De acordo com a informação no site da WhiteHat, a z4 Plus é ideal para pequenas redes, escritórios ou lojas que necessitam de uma solução de segurança de rede eficaz e que funciona fora da caixa.

Esta appliance ocupa o mínimo de espaço e é recomendado para um número de utilizadores entre os 10 e os 50.

Além de várias aplicações q, destaque ainda para:

SSL Inspector

Controlo de Aplicações

Filtragem de conteúdos

Bloqueio de Vírus

Prevenção de intrusões

Ao nível de hardware, esta appliance vem com 256 GB de SSD, processador Quad Core Intel Celeron j1900, 8GB de RAM, 4x interfaces GbE (1000 Mbps), 4 interface USB e até interface VGA.

Possui ainda alguns LEDs de informação do sistema e tem um conector WiFi RP-SMA.

Nos próximos dias iremos apresentar alguns tutoriais para mostrar como é fácil configurar esta appliance. Estejam atentos. Alguma dúvida ou questão deixem nos comentários.

Untangle Z4 Plus